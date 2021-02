Aprueban dictamen de presupuesto en comisiones de la CDMX

“El grupo parlamentario votará en abstención y llevara reservas al Pleno. No podemos obsequiar el voto todavía a favor porque si se concede alguna reserva, sobre todo en Ley de ingresos que modifique la masa de Egresos, tendríamos la posibilidad de reasignar recursos. Si no se concede ninguna de estas materias en Ley de Ingresos y la cantidad de presupuesto de egresos tal y cual usted la ha circulado, son escenarios que no podemos nosotros conjeturar, cómo van a desarrollarse en el Pleno y para no dilatar los trabajos del Congreso y llevar reservas que consensa el coordinador del grupo parlamentario directo al Pleno, en función de las que se obsequien particularmente ley de ingresos que modifica el tamaño del Presupuesto de egresos de la ciudad, definiríamos el voto para el paquete económico”, advirtió.