Aprovechan pandemia y roban hasta incubadora de hospital infantil

Personal médico de la Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México consultado por La Silla Rota, aseguró que debido a la pandemia del coronavirus la seguridad y la atención de las autoridades se han centrado en hospitales sedes de covid-19, dejando así desprotegidos a los demás nosocomios, lo que ha dado pie a que en estos se registren robos de material médico, cuyos montos ascienden a miles de pesos.

Uno de los hospitales en los que se ha dado esta situación, es el pediátrico Moctezuma, de donde han logrado sacar medicamentos, insumos e incluso una incubadora, esta última con un valor de más de medio millón de pesos, según indicaron los entrevistados.

La desaparición de este material ha sido reportado por los trabajadores a la administración del nosocomio, misma que ha su vez ha presentado las denuncias correspondientes por el robo de los objetos ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

En el acta administrativa que se inició internamente en el hospital por el hurto de la incubadora, las autoridades detallan que se realizaron entrevistas al personal del área de Tomógrafo ( de donde se llevaron el artefacto) y a los vigilantes, pero todos negaron saber algo al respecto. Una vez que los procesos internos se agotaron, el representante del nosocomio inició la carpeta de investigación en el Ministerio Público.

"Los hospitales que no son covid-19, están descuidados. De por si, siempre hay robos de insumos, ahora son más descarados, se han desaparecido cajas completas de medicamentos, de material de protección, muchas cosas. Y es gente interna obviamente, pues es difícil que un paciente lo haga, es gente que sabe por donde salir, a qué hora hacerlo, etcétera", dijo una doctora del Pediátrico Moctezuma.

Al inicio de la contingencia sanitaria La Silla Rota consultó a enfermeras, doctores y autoridades de los diferentes hospitales que alberga la Sedesa, cuyos testimonios reflejaron el panorama que vivía esta red de nosocomios, de cara al incremento de casos confirmados de coronavirus que se contabilizaban en aquel entonces. Las declaraciones dejaron ver que hay robos y desabasto de medicamentos, así como una desorganización por parte de los directivos.

"No tenemos medicamentos, nos faltan insumos (material), también en algunos hospitales necesitan equipos y los hemos pedido, pero nunca llegan. Hace unos meses la jefa de Gobierno visitó los hospitales, pero no ha llegado lo que le solicitamos. Y ahora ya empezó la capacitación por lo del coronavirus, pero no tenemos lo necesario, ni lo más básico para atender a esos pacientes que es los cubrebocas y gel antibacterial", dijo una jefa de enfermeras.

La entrevistada aseguró que en gran medida la falta de insumos y medicamentos se debe al desabasto, pero que también a esta problemática se suma el robo "hormiga" de estos materiales por parte del mismo personal.

Antes de que se registraran los altos índices de contagios y muertes por coronavirus, un trabajador del Hospital General de Balbuena adscrito a la Sedesa, presentó una denuncia ante la FGJ debido que en el inventario que realizaron de octubre pasado, y que concluyó un mes después, encontraron el faltante de diversos objetos asignados asignados al hospital.

Para investigar su ubicación o quien pudo haber sustraído el material, el Ministerio Público inició la carpeta de investigación CI-FVC/VC-3/UI-1S/D/00842/03-2020, donde fue anexado el stock de lo faltante.

