Aprovechan lluvias para robar autopartes y hogares en VC

Ni las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas dos semanas han logrado detener a la delincuencia, sino todo lo contrario, los criminales aprovecharon las trombas para escabullirse entre los hogares de la alcaldía Venustiano Carranza, para cometer robos de autopartes y a casa habitación.

De acuerdo con vecinos de la demarcación, entre la noche del 15 y el 20 de septiembre una ola de hurtos azotó las colonias Jardín Balbuena, Moctezuma segunda sección, Morelos y Lorenzo Boturini, donde algunas cámaras de seguridad privada captaron uno de los hechos.

En la grabación se observa que el 19 de septiembre pasado alrededor de las dos de la madrugada, mientras llovía, un par de sujetos forzan un portón de un inmueble ubicado sobre la calle Oriente 180, colonia Segunda Sección Moctezuma.

Al pasar unos segundos, los hombres lograron irrumpir en el lugar, de donde según testigos se robaron autopartes de los vehículos estacionados y objetos que se encontraban en la cochera.

Pero este no es el único robo que se registró en ese lapso, pues residentes de esas zonas consultados por La Silla Rota, aseguraron que por lo menos hubo una cadena de más de una docena de ese tipo de delitos en esas colonias.

VÍCTIMAS DE ROBOS NO DENUNCIARON; "NO LE VEN CASO"

" A mi me robaron los retrovisores de mi camioneta, fue entre la noche del jueves y la tarde del miércoles ( 16 de septiembre) porque el martes si los tenía, pero por las lluvias no salí de mi casa y me di cuenta hasta el jueves en la noche", afirmó Manuel, habitante de la colonia Jardín Balbuena.

Sin embargo, el afectado no presentó denuncia ante el Ministerio Público por el robo del que fue víctima.

"No le veo caso. Voy a perder mi tiempo, está asegurado de todos modos, y los voy a comprar porque la denuncia no va hacer que me regresen mis espejos", declaró la víctima.

Otro de los afectados de los robos que se contabilizaron en esos cinco días, fue Ricardo, residente de la colonia Segunda Sección Moctezuma, donde un par de sujetos ingresaron a su cochera para robarse piezas de su carro y de su motocicleta.

"Fue el 17 de septiembre que se metieron a mi casa, pero por el ruido de la lluvia no escuché los ruidos, porque tengo laminas en una parte de mi hogar y se escucha más eso. Ya después me di cuenta, pero ellos si taparon la cámara de seguridad", reveló.

Los residentes de dichas colonias aseguraron que solamente tres de los afectados presentaron querella ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ), el resto coincidió en "no verle caso el presentar su denuncia".

"Siempre viene y roban y no pasa nada si denunciamos. Ya le dijimos a los policías y nada siempre vienen y roban. Con la pandemia se calmó, pero ya regresaron, y ahora hasta con lluvia", señaló Humberto, otra víctima del robo de autopartes.

Cifras de la Fiscalía capitalina indican que la alcaldía Venustiano Carranza ocupa el noveno lugar entre las demarcaciones de la capital en donde más robos se comenten, con un total de dos mil 937 carpetas de investigación de enero a agosto del año en curso, siendo el robo a transeúnte el hurto que más se comete con 419 casos.

(Sharira Abundez)