Aprovechan crisis de covid-19 para defraudar con préstamos "fantasma"

Defraudadores que suplantan cajas financieras están aprovechado la contingencia del coronavirus, para estafar a trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, con supuestos préstamos, a los que buscan que accedan con "promociones", como que empiecen a pagar la primera mensualidad hasta el mes de junio.

Una de las víctimas más recientes fue un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al que los estafadores engañaron con esta presunta "oferta", para que depositara dinero en efectivo en garantía para que el crédito le fuera liberado y depositado en su cuenta personal, pero esto nunca sucedió.

Las cantidades que solicitan los estafadores van desde los tres mil pesos hasta los 10 mil pesos. El monto de esta transacción depende de la cantidad que el "beneficiario" pida como préstamo, cuya suma puede ser de hasta un millón de pesos.

Los presuntos gestores del despacho financiero -que en su mayoría son mujeres- proporcionan la muestra del que será supuestamente el contrato para que sea autorizado el crédito. Incluso aseguran que el proceso es con de y legalidad del notario que los acreditó como asociación mercantil.

Sin embargo, una vez que las víctimas realizan el depósito de la "póliza", los ejecutivos ya no contestan o dicen que el préstamo no fue autorizado, bajo el pretexto que su historial crediticio no es bueno o que tiene que ir a una Notaría a recoger el cheque, donde se dan cuenta que fueron defraudados.

Uno de los despachos señalados que utilizan los estafadores para realizar dicho modus operandi es la empresa Money Holding S.A.P.I de C.V. , SOFOM , E.N.R, de la cual la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha alertado que se ha suplantado su identidad financiera.

La Silla Rota obtuvo el supuesto contrato que envían los falsificadores a la persona que han elegido como su "beneficiario".

En el documento se lee que "MONEY HOLDING, S.A.P.I DE C.V. SOFOM, E.N.R. manifiesta ser una sociedad mercantil debidamente constituida de conformidad con las 5 leyes de la República Mexicana, según lo acredita con la escritura pública No. 73455,118, de fecha 14 de abril de 2002, otorgada ante la fe del Lic. Mauricio Trejo Navarro, Notario Público No. 18 del Estado de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio".

Sin embargo, estos escritos son sólo ganchos con los que los estafadores buscaba a acreditar su veracidad, por ello, la Condusef recomienda que ingresen a su portal en Internet y verifiquen si una institución financiera está debidamente establecida ante la ley.

