Apoyo a mujeres y fomento al empleo: Giovanni Gutiérrez de Va por la CDMX

El candidato a alcalde de Coyoacán por la coalición Va por la Ciudad de México, Giovanni Gutiérrez, dice tener 168 propuestas de gobierno para la demarcación. Entre ese paquete destaca apoyo a las mujeres que sean víctimas de violencia de género, fomentar el empleo con dos ferias al año en la materia e iluminar las calles como si fuera de día. Quiere tener un C5.

"Tú sabes que la reina de la inseguridad es la oscuridad, tenemos que alumbrar Coyoacán como si fuera de día"

El representante de la coalición conformada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional ha tenido que lidiar con una foto tuiteada en 2015 por el entonces jefe delegacional, Mauricio Toledo, que además lo llamó amigo. Además, se dice que fue Giovanni Gutiérrez fue proveedor de útiles escolares de la administración de Toledo, entre 2012 y 2015.

Gutiérrez niega que sea amigo del legislador federal con licencia quien enfrenta un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados por desvío de recursos y gobernó la demarcación en medio de múltiples denuncias en su contra por corrupción, agresiones y hasta amenazas de muerte, sin que hubiera autoridad que le pusiera freno.

La Silla Rota conoció que Toledo había incluso conformado un grupo de choque el cual actuaba para hacer prevalecer su control sobre amplios grupos y comunidades. Sus propios correligionarios en el PRD lo llamaban "bebesaurio".

Giovanni Gutiérrez asegura que fue sólo una foto, de las muchas que se ha tomado en su vida.

Entrevistado por La Silla Rota, aparece en la pantalla con cubrebocas KN95, el cual finalmente se quita ya que el ejercicio periodístico es virtual y a distancia.

- ¿Cuáles son los principales problemas de la demarcación?

"Al caminar por las calles de pueblos, barrios y unidades habitacionales nos damos cuenta de que son muchísimos, uno es la inseguridad. Otros son la falta de oportunidades; el de la recuperación de espacios públicos es una queja constante; las fugas de agua, las fallas en las luminarias, las podas, los servicios públicos que las personas necesitan para vivir mejor.

"Caminar por las calles nos deja muchísimo aprendizaje y gracias a eso logramos tener un plan global donde tenemos 168 propuestas robustas que nos van a permitir mejorar por mucho las condiciones de vida en Coyoacán. Te quiero comentar que en 3 años es muy difícil lograr cambiar el rumbo completamente en nuestra hermosa demarcación; sin embargo, debemos empezar, pero como decía mi abuelo, de uno por uno. Debemos comenzar por el primero".

Reitero mi compromiso con las y los coyoacanenses de que vamos a tener la mejor alcaldía de todas, ¡se los firmo! #FírmaloGio #GioContigo pic.twitter.com/7Lmt87qMpJ — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) April 19, 2021

- ¿Cuáles son sus 3 principales propuestas?

-Tenemos ejes rectores. Uno es empleo. Vamos a generar dos ferias del empleo al año, vamos a invitar ahí a consultorios, despachos médicos, de contadores, a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y a hoteles a que nos acompañen y a que los coyoacanenses puedan presentar ahí su solicitud. Nuestro objetivo es generar 2 mil fuentes de empleo al año, pero también vamos a tener certificaciones de oficio. Esto es muy importante, aquí tenemos muchos herreros, carpinteros, personas que hacen oficios y necesitan chamba; lo que debemos hacer es certificarlos con criterios específicos.

"Tú cuando buscas un plomero quieres uno de confianza y en la alcaldía debemos tener en la página web a herreros, plomeros certificados para que nuestras familias en Coyoacán les tengan confianza y los contraten, pero también porque en otras alcaldías ya están certificados. Las ferias del empleo y certificaciones son importantes. Aproximadamente el 90 por ciento que quienes trabajen con nosotros van a ser ciudadanos coyoacanenses, queremos generar riqueza y empleo".

Expone que otro de sus ejes rectores serán las mujeres, acompañarlas, que se sientan respaldadas por la alcaldía con personas responsables que las van a acompañar por si tienen que hacer una denuncia por maltratado, abuso o violación.

ALUMBRAR COMO SI FUERA DE DÍA

Otro eje rector es la sustentabilidad para rescatar y darle mantenimiento a los espacios públicos para el esparcimiento de las familias.

"Es super importante que convivan porque es el núcleo principal de la sociedad, entonces debemos rescatar todos los espacios públicos al igual que los deportivos y las albercas. El deporte es muy importante para que nuestros jóvenes se alejen de los delitos. También debemos sembrar arbolitos hasta por debajo de las piedras. Buscar espacios con más verdes y tener la oportunidad de respirar mejor en Coyoacán.

"Otro de los ejes rectores es la seguridad. La reina de la inseguridad es la oscuridad, tenemos que alumbrar Coyoacán como si fuera de día. Vamos a poner lámparas en casas, en distintas colonias, barrios y unidades habitacionales y necesitamos cámaras de videovigilancia, un C5 (es el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México que se hace con el monitoreo de las calles a través de las cámaras de videovigilancia) que nos permita tener control y las personas que vivan en pueblos y barrios se sientan seguras. Necesitamos ser generadores de seguridad y oportunidades y cuando se generan éstas, tenemos una mejor sociedad. Personas que no tienen nada que hacer, se pueden dedicar a delinquir, si generamos empleos y mejoramos las calles podemos tener un mejor lugar donde vivir".

-Se ha hablado mucho de Mauricio Toledo y que aún permanece el cacicazgo que ha establecido en la demarcación, que incluía contar con empleados en la alcaldía y grupos de choque, ¿permitirá que permanezca ese grupo?

-Yo me llamo Giovanni Gutiérrez y tenemos una propuesta propia. Representamos tres insignias, el PAN, el PRI y el PRD y tenemos propuesta propia. No necesitamos que nadie, nadie se meta en nuestra propuesta porque somos auténticos y somos personas individuales. Por supuesto que si vamos a gobernar lo haremos con los coyoacanenses responsables, no podemos permitir que nadie se meta en nuestra propuesta porque somos personas individuales que queremos que Coyoacán salga adelante.

NO SON AMIGOS

- ¿Aún hay toledismo a desterrar, Toledo aún mantiene hilos en la alcaldía?

-Me parece que las personas están esperando nuevas propuestas y esas que presentamos tienen el ánimo de conocer a personas que hemos estado en política con anterioridad, pero sabemos que con estas propuestas se mueven nuevos aires.

"Percibimos necesidades de la gente, las tenemos que transformar en acciones de gobierno. Entonces para nada, estamos de frente y con gente de Coyoacán y quedan totalmente en la historia hechos anteriores, vamos hacia adelante y estamos seguros de que con propuestas vamos a sacar adelante los temas que requiere la ciudadanía.

- ¿Qué tipo de relación tiene con Mauricio Toledo, que lo llamó a usted amigo y que además usted apoyó con el programa de útiles escolares en su administración? ¿Mantiene una relación?

-Pues mira, esa pregunta me la han hecho muchísimas veces, te la respondo. Para mí ya quedó zanjada, la he contestado. Cuando estás en política, por supuesto conoces a mucha gente, conoces a él, a otros, te sacas fotos, eso es normal. Una foto no quiere decir nada, es una foto y ya. No me gusta demostrar nada, criticar a nadie. Mi propuesta es mi propuesta y seguimos adelante, ya quedó zanjado, te puedes sacar una foto con quién sea y te pueden decir mil cosas. Pero estamos tranquilos trabajando.

-¿Son amigos?

-Por supuesto que no. En política te conoces, caminas, la política es convencer, no vencer. Debes conocer a las personas, hacer política para que las personas vivamos mejor. Por supuesto que no. Somos conocidos aquí, hemos caminado con los vecinos de Coyoacán, me conocen y estamos muy tranquilos.

Las y los vecinos de Santa Martha del Sur ya conocen nuestro plan de gobierno 24x7, con el que vamos a trabajar para recuperar nuestra alcaldía, con más seguridad y servicios de calidad. Tenemos un solo fin: un mejor #Coyoacán para todas y todos. #GioContigo #GioTieneUnPlan pic.twitter.com/d7GMO5ODTs — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) April 20, 2021

URGE RESOLVER TODOS LOS PROBLEMAS

- ¿Qué problema es más urgente en Coyoacán: el abasto de agua, la inseguridad, el ambulantaje o el desarrollo inmobiliario desordenado?

-Todos. Imagínate, debemos ser respetuosos de las normas para el tema de las construcciones, conocer cada manifestación. El tema del agua debemos resolverlo de manera inmediata y no sólo se resuelve con tandeo, debemos traer especialistas y ver qué está pasando. Tú sabes que el 42 por ciento de la pérdida del agua es por fugas, tenemos que revisar la red hidráulica para que se componga ese problema y esto se debe de trabajar en conjunto con las autoridades locales y federales. Por eso comentaba que en política se trata de convencer y no vencer y hay que tratar con todos. No podemos llegar a ser gobierno y pensar que eres solo de tus partidos. Creo en la conciliación y diálogo y soy respetuoso de todas las autoridades y haré política con todas para lograr un mejor lugar donde vivir.

VECINOS QUIEREN LINEA DE METROBÚS

Agrega que otra idea, que es de los vecinos, es tener una línea de Metrobús que vaya de Tasqueña a Perisur, pasando por los pedregales, y que para ello se debe construir en conjunto con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

"Entonces vamos a ser respetuosos de la norma y a trabajar en conjunto para construir mejores condiciones de vida. Insisto, son 3 años, es poquito, no vamos a terminar de solucionar todos los problemas. Muchas veces las personas cuando andan en campaña son super optimistas y proponen cosas que tal vez no se van a concluir, nosotros sí estamos optimistas pero también sabemos del tiempo y lo que se debe de hacer. Tenemos que comenzar ya y lo vamos a hacer ahora".

- ¿Por qué tendría que votar la gente por usted?

-Tenemos 168 propuestas que son el resultado del reclamo de la ciudadanía. Conocemos Coyoacán, porque los vecinos nos han externado sus necesidades y nosotros lo hemos transformado en un plan de campaña y de gobierno. Nosotros sí sabemos y reconocemos que Coyoacán es muy valioso, tenemos la alcaldía con más cultura, estamos completamente con ganas de salir adelante, porque nuestras ideas son mejores, amamos Coyoacán, queremos una mejor sociedad y tenemos propuestas factibles y útiles. Por eso pido a los vecinos voten por mí.

