Apoyará Benito Juárez a vecinos con salarios para evitar despidos

La alcaldía de Benito Juárez aportará subsidios ante empresas para que vecinos que vivan dentro de la demarcación, no pierdan su trabajo ni su seguridad social, así lo informó el alcalde Santiago Taboada.

El programa, llamado Salario Solidario, busca que los vecinos de Benito Juárez, sin importar que trabajen fuera de la demarcación, pero que estén en riesgo de perder su empleo, reciban durante dos meses un subsidio que oscilará entre los 3 mil a los 5 mil pesos, según el salario que perciban.

"Tiene dos finalidades, la primera tiene que ver con la parte económica y la segunda con la salud. Quien pierde un empleo y es derechohabiente del Seguro Social también pierde la posibilidad de que sus dependientes no estén. En la realidad de la pandemia tiene que ser una de las prioridades, sostener el empleo por la parte económica y de salud", remarcó el funcionario.

ENTRE 3 MIL A 5 MIL PESOS

Explicó que para quienes ganen del salario mínimo, de 3 mil 696 pesos mínimo hasta 7 mil 392 pesos, el subsidio será de 3 mil pesos.

Para quienes ganen de 7 mil 393 hasta 14 mil 786 pesos, la aportación de la alcaldía será de 4 mil pesos, y para quienes ganen más de 14 mil 786 pesos el subsidio alcanzará los 5 mil pesos, indicó el alcalde.

De acuerdo con Taboada, 864 trabajadores formales podrán recibir el beneficio durante dos meses y el presupuesto destinado alcanzará los 6 millones 650 mil pesos.

"Al que queremos apoyar con este programa es al trabajador, porque hay muchos empresarios que lamentablemente no pueden con la carga de nómina. Hoy lo que hacemos es un empujón para que no se pierdan puestos de trabajo, no se corra a nadie. Que la gente de las empresas o incluso sí se debe hacer un recorte, puedan ver en esta opción de Salario Solidario, la posibilidad de mantener a un vecino de Benito Juárez".

El apoyo es un acuerdo o compromiso de las empresas para mantener el empleo vivo con cuotas ante el Seguro Social y los recursos que destinará la alcaldía, se obtuvieron de reingeniería financiera en todas las áreas, añadió.

REVISARÁN DATOS DE COLONIAS EN SEMÁFORO ROJO

Taboada fue cuestionado sobre la reciente aparición de dos colonias dentro del semáforo rojo epidemiológico por la covid-19, San José Ticumac y Portales Norte, y dijo que solicitó una revisión de los datos.

"Los contagios que presentaron en los clusters son bajos, incluso pertenecen a otras colonias que no son las que mencionaron en los semáforos rojos, lo estamos platicando con la Secretaría de Gobierno y con la Agencia Innovación Pública".

