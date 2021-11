Aparece un "cadáver" en Ixtapaluca...era adorno de Día de Muertos

IXTAPALUCA.- En pleno festejo por Día de Muertos, vecinos del municipio de Ixtapaluca se llevaron un gran susto al descubrir un presunto cuerpo humano colgado al exterior de una casa.

El "cadáver" apareció esta mañana sobre la calle Ángel Tenorio y Saturnino Cedillo, en la comunidad de Ayotla, una zona alta ubicada al oriente del Estado de México.

El bulto estaba sujeto solo de una cuerda que colgaron al exterior de un inmueble y había sido depositado dentro de una bolsa de plástico negra que impedía conocer su interior.

A su alrededor tenía cinta adhesiva y presuntos restos de sangre.

"Lo vi desde la mañana. Varios nos asustamos porque es algo que digamos se ve a veces en las noticias, pero nunca así de frente", contó Aline, una vecina de esa comunidad.

Sin embargo, la sorpresa no paró ahí. Junto al cuerpo, los responsables dejaron un mensaje con la leyenda "you are next" (tú eres el siguiente) como amenaza a los peatones que pasaron por el lugar.

Automovilistas que circularon por la zona se sorprendieron al ver el "cuerpo", mientras que peatones decidieron en un primer momento no pasar por el lugar.

Horas más tarde, los vecinos descubrieron que todo se trataba de una broma. El bulto en realidad había sido colocado por jóvenes de la comunidad como parte de las festividades por el Día de Muertos.

"Ya supimos que era una broma. Si estuvo fuerte porque en la mañana la gente que pasaba y no lo había visto si pensaba que era real, pero ya cuando te acerca más te das cuenta que es todo pintado", agregó Aline.

Aunque al lugar llegaron elementos de la policía municipal, los agentes no retiraron el supuesto cadáver que hasta las 17:00 horas de este martes continuaba en el sitio.

Ayer por la noche pobladores de este municipio realizaron la tradicional "caminata de los muertos" a lo largo de la carretera federal México-Puebla, donde participaron adultos y niños en su mayoría disfrazados.

OTRAS "BROMAS PESADAS"

En otros puntos del país también se reportaron este tipo de "decoraciones" que asustaron a la población, sin embargo en el estado de Sinaloa se sancionaron a las personas que hicieron apología del delito con sus vehículos, vestimenta e indumentaria.

La Secretaría de Seguridad Pública de ese estado del 30 de octubre al 2 de noviembre había detenido en Culiacán a 92 personas por usar ese tipo de disfraces, además confiscaron 23 automóviles que tenían pintadas machas rojas simulando que estaban ensangrentados.

Por ello, las autoridades locales hicieron un llamado a los habitantes a evitar atemorizar a la ciudadanía, hacer apología del delito y a usar armas de juguete.









(SAB)