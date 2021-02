Anuncian primer caso de sarampión en Edomex

Luego de que fuera confirmado el brote de sarampión en la Ciudad de México, este miércoles fue confirmado el primer caso de sarampión en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.

De acuerdo con la Secretaría de Salud mexiquense, la paciente es una niña menor de edad que no había sido vacunada por lo que se realizó un cerco epidemiológico de 25 manzanas.

"Es una niña de un año que no tiene antecedente vacunal, lo que ya hicimos fue hacer un cerco epidemiológico vacunando las 25 manzanas que hay alrededor, y revisando que la gente que está alrededor tenga completo su esquema de vacunación; esto es el reflejo de qué la niña no estaba vacunada, no sé si fue el desabasto en el país o si porque los papás no la quisieron llevar a vacunar", dijo el secretario de Salud el Estado de México, Gabriel O'Shea.

Hasta el momento se desconoce si la menor se contagió por el desabasto de la vacuna o si sus padres no la llevaron a aplicarse la dosis de la triple viral.

Asimismo, se anunció que el Gobierno del Estado de México recibirá un lote de más de 500 mil dosis de vacuna contra dicha enfermedad y en días pasados liberaron 180 mil dosis contra el sarampión como parte de las acciones de prevención.

