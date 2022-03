Anuncian la creación del Centro de Prevención de Violencias de Género en Benito Juárez

El alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, anunció la creación del Centro de Prevención de las Violencias de Género hacia las Mujeres y su Empoderamiento.

Destacó que este espacio, será un lugar de capacitación, de prevención, pero también un espacio de protección; un espacio en donde también se llevará a cabo la pernocta de mujeres violentadas.

"Ustedes serán testigos de esta gran transformación, de como pasará de ser una universidad a un centro de prevención para la violencia de las mujeres, una verdadera casa aliada".

El Centro de Prevención se convertirá también en un homenaje y un tributo para todas las mujeres pero sobre todo para esas mujeres que fueron víctimas de un feminicidio.

"Desde el gobierno de Benito Juárez lo poquito, un poquito de lo mucho que le han dado las mujeres a la ciudad, a la alcaldía y principalmente un gran homenaje a quienes hoy ya no están aquí porque fueron violentadas, porque fueron maltratadas, porque fueron asesinadas y a todas ellas, por ellas vale todo que estemos aquí".

Al evento asistieron la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón; la senadora panista, Kenia López; las diputadas federales del PAN, Wendy González, Diana Lara, Ana Laura Valenzuela, Mariana Gómez del Campo y del PRI, Cynthia Iliana López Castro; las diputadas locales del PAN Daniela Gicela Álvarez Camacho, América Rangel Lorezana, Ana Jocelyn Villagrán, María Gabriela Salido Magos, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña; del PRI, Mónica Fernández César y del PRD, Gabriela Quiroga; las concejalas del PAN, Alejandra Vivanco Mendoza, María Alejandra Reyes Shields; del PRI, Odet Mariana Rivera Pineda; por parte de la sociedad civil, Ruth Zavaleta; la directora de Igualdad Sustantiva, Susana González Lebrija y la secretaria de Promoción Política de la Mujer del CEN del PAN Laura Esquivel.

En este sentido, la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón:

"Este acto, la casa, el espacio para la atención de las mujeres víctimas de la violencia que estamos viendo hoy, es una muestra de ello, porque el amor no se refleja en el discurso, el amor se refleja en el presupuesto y en las acciones, en acciones concretas como esta que estás impulsando el día de hoy"

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, Kenia López Rabadán:

"Estamos aquí alcalde porque reconocemos este esfuerzo, porque en medio de esta necesidad de justicia que Benito Juárez esté liderando este tipo de políticas públicas locales es extraordinario. Porque ojo, no solamente es atender a las mujeres que sufren violencia, es también prevenir y me parece que es necesario reconocer este esfuerzo, sí en la atención, pero sobre todo en la prevención. Porque la violencia escala, el que te avienta o te empuja después te golpea y probablemente después te viola y lamentablemente quizá después te mata. Así es que este tipo de espacios ojalá y no sean un oasis, ojalá y sean políticas públicas que se implementen en otras alcaldías, ojalá y los servidores públicos que hoy ejercen el presupuesto que es gracias a los impuestos que pagan, por cierto, las mujeres, ojalá y esos presupuestos estén enfocados a este tipo de políticas públicas, un centro para las mujeres."

Durante el anuncio se dio a conocer que en la Ciudad de México es la entidad federativa número uno en el país en llamadas al 911 y la número uno en denuncias por violencia en contra de mujeres.

La diputada federal del PAN y presidenta del Colectivo 50+1, Mariana Gómez del Campo:

"En la Ciudad de México hace unos días contábamos alrededor de 7 mujeres y 8 en menos de una semana, no normalicemos la violencia, no normalicemos esas notas periodísticas en donde asesinaron a "x" o "y" "Ah, es que seguramente llevaba una minifalda o seguramente se puso borracha", ninguna mujer tiene porque ser violentada en esta ciudad y Santiago Taboada, lo entiende y lo demuestra perfectamente, está consciente de que la violencia no la debemos normalizar y hay que repetir esta frase todas las veces que sean necesarias, no normalicemos la violencia. En hora buena y que fregón que estemos aquí tantas mujeres, tantas amigas que hemos levantado la voz desde diferentes trincheras y que una vez más levantamos la voz y una vez más felicitamos y celebramos que los hombres, un hombre como Santiago se convierta en ese 50+1"

La diputada federal del PRI, Cynthia López Castro:

"Lo que hoy hace el alcalde Taboada es histórico para la ciudad, porque es combatir el poco apoyo que hemos tenido de Morena, del gobierno federal, aquí parece que el enemigo de Morena, somos las mujeres"

Ruth Zavaleta, representante de la Sociedad Civil:

"Romper el círculo de la violencia implica compromiso de las autoridades, nadie más lo puede hacer, ósea, romper el círculo vicioso con una denuncia que no se atiende, continúa con golpes que tampoco se atienden en el sector salud, ni en el sector de justicia, termina en un feminicidio y es responsabilidad de las autoridades locales y federales buscar la manera de hacer programas y acciones que eviten que esto concluya en un feminicidio, ¿podemos evitar la violencia?, si la podemos evitar, ¿podemos lograr una sociedad igualitaria?, ya se los demostramos saliendo juntas a marchar los días 8 de marzo hacemos un gran evento de símbolo mundial, porque no nada más nosotros marchamos el 8 de marzo, a nivel del mundo todas las mujeres, es simbólico que marchemos porque en este momento nos unimos, le decimos al mundo que aquí estamos, somos más del 50% de la población del universo. Queremos justicia, queremos igualdad, queremos una sociedad sin violencia para nuestras hijas y para nuestras mujeres, y por eso celebró que Santiago este encabezando esta acción".

La diputada local perredista, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, Gabriela Quiroga:

"Las mujeres de la ciudad estamos siendo víctimas de violencia institucional y un buen gobernante, es quien reconoce que la lucha de las mujeres".

Igualmente, la diputada local panista, Daniela Álvarez:

"Hoy estamos viviendo un clima histórico de violencia entre enero y febrero fueron asesinadas 122 mujeres con violencia extrema a eso es lo que nos enfrentamos, más del 70% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia e incluso en su propio hogar y desde los 15 años y eso es lo que el Gobierno no entiende, pero nuestro alcalde Santiago Taboada si y eso se debe de reconocer y se debe de celebrar, es indispensable que confiemos en estos espacios que van a resguardar a mujeres que han sido violentadas."

Mónica Fernández, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México.

"Que quede claro, en Benito Juárez, que aquí va haber una Institución que velará por ellas, si, y que nosotras debemos de dejar de sufrir lo que es violencia gubernamental, y por qué digo violencia gubernamental, porque desde allá arriba nos quitan, Estancias Infantiles, Escuelas de Tiempo Completo, Programa de Prospera para tú Familia, Educación, Salud, Alimentación, todo eso nos han ido quitando poco a poco, más sin embargo, como mujeres, a veces nos hace falta mucho para unificarnos y ser una sola voz y eso es lo que tenemos que hacer."

La diputada local del PAN, Ana Villagrán:

"Hay más de 6 mil 900 mujeres desaparecidas y apenas hace unos días, las que participamos en la marcha, todas las de aquí, caminamos apenas un poquito de lo que caminan las madres que están buscando a sus hijas desaparecidas, hay cerca de 900 mujeres secuestradas en este momento, hay más de mil 400 mujeres que han sido víctimas de trata, ese delito que tanto nos espanta, pero que lo vemos saliendo del metro Hidalgo, eso está pasando en este momento, hay más de 29 millones de mujeres que se encuentran en situación de pobreza, esa pobreza que niega Morena y esa pobreza que está multiplicando con sus inacciones y sus malas decisiones. Hay cerca de 13 millones de mujeres que tienen rezago educativo, pero si algo no le importa a la 4ª Transformación, es fortalecer a nuestras escuelas, hay 17 millones de mujeres que no tienen acceso a los servicios de salud, como lo hemos visto con el tema de niños con cáncer, o de cáncer de mama, por cada 100 pesos que le paguen a un hombre, una mujer recibe solo 87 pesos y eso ustedes lo viven todos los días cuando van a comprar sus productos para el hogar, las mujeres invierten 3 veces más tiempo en trabajo no remunerado y eso nadie nos lo reconoce, ni nos lo reconocerán, si no lo seguimos exigiendo."

Finalmente la directora de igualdad sustantiva en la alcaldía Benito Juárez, Susana González expresó que el Centro enfocará una gran parte de sus esfuerzos en la prevención de la violencia y en la educación.

"Sabemos que muchas de las mujeres, la mayoría que viven violencia están dentro de un círculo de la violencia, cada vez es mayor la violencia que reciben y no pueden salirse de ella porque no tienen las herramientas necesarias para dejar a esa persona, para dejar ese círculo que las molesta tanto. Entonces es muy importante que aquí se les dote de todas esas herramientas para que lo puedan hacer, queremos que sean materias, capacitaciones, talleres, pláticas que las haga conscientes de que viven violencia, muchas de ellas no saben que viven violencia, entonces queremos que se acerquen al centro y que tengan este acompañamiento."

