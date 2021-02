¿Antivacunas o desabasto? Brote de sarampión es oficial en CDMX

En medio de la alerta por la pandemia por coronavirus en todo el mundo, la Ciudad de México vive un brote de sarampión a más de 25 años de que se registraran casos autóctonos.

Durante las últimas semanas, las autoridades locales y federales tuvieron un cruce de opiniones con respecto al número de casos de sarampión en la capital pero hasta la fecha se confirmaron 16.

¿Cuál es la causa de este brote? Aunque no se puede afirmar con claridad, las autoridades han hecho énfasis en vacunar a los menores que lo requieran y se ha reclamado al movimiento anti-vacunas que tomó fuerza en los últimos años.

"Prácticamente en todos los casos no hay antecedente de vacuna o hay vacuna incompleta, como en el caso de los niños”, dijo la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano.

Además, la secretaria López Arellano destacó que el posible punto donde inició el brote fue el Reclusorio Norte, donde la situación ya se encuentra bajo control y se vacunó a todas las personas que se encontraban ahí.

La alcaldía Gustavo A. Madero, donde se ubica el Reclusorio Norte, es la demarcación con mayor número de casos puesto que de los 16 casos, 13 son allí.

Por otra parte, en la conferencia del 15 de marzo en la que se confirmó el brote, detalló que en los casos se han llevado a cabo los cercos epidemiológicos, así como con la búsqueda de contactos y la vacunación masiva con barrido territorial casa por casa.

Sin embargo, por otra parte en redes sociales existen decenas de testimonios de padres que cuentan que no hay vacunas de este tipo en el sistema de salud pública que no pueden ser confirmadas en su totalidad pero La Silla Rota conversó con Joaquín, padre de un niño que no ha podido ser vacunado.

“Mi hijo de dos años nueve meses no está vacunado contra el sarampión, pero porque desde hace más de un año lo hemos llevado al IMSS para que se la pongan y nos dicen que no tienen vacunas, que volvamos luego”, cuenta Joaquín.

Asimismo, el padre del menor detalló que en este lapso sus opciones han sido las clínicas del IMSS: la 12 en la Ciudad de México y la otra, la 98 en Coacalco, en el Estado de México.

“Con el brote confirmado espero que ahora sí haya, aunque el hecho de llevarlo a un hospital puede resultar exponerlo a que se contagie de sarampión, ¡o de coronavirus!”, reflexiona.

La secretaria de Salud local confirmó en conferencia de prensa que se han surtido las vacunas, en contraste cuando a inicios del mes, el Congreso de la Ciudad de México entró en polémica por el desabasto de vacunas doble y triple viral que se había registrado desde finales de 2019.

En aquel momento, la oposición del Congreso señaló que más de 776 mil niños estuvieron expuestos a sarampión, rubéola y paperas en 2018.

¿Por qué es preocupante el brote de sarampión?

Tal como se señaló previamente, el sarampión es una enfermedad viral que se controló desde finales de los años 90.

El sarampión, en caso de complicarse, causa ceguera, encefalitis, diarrea grave, infecciones del oído e infecciones respiratorias graves, como la neumonía.

Además de los niños que no se han vacunado, otro sector de población en riesgo son niños con desnutrición y mujeres embarazadas.

(Frida Mendoza)