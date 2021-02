Antiparistas y papás obligan a encapuchados a acelerar diálogo en Prepa 9

Antiparistas y sus papás obligaron a los paristas encapuchados que tienen tomada la preparatoria 9 a acelerar el diálogo con autoridades de la UNAM para poner una fecha que permita la reapertura del plantel, cerrado desde el 12 de noviembre.

“Entreguen la escuela, respeten el voto”, fue la consigna usada por antiparistas como forma de protesta contra los encapuchados, que volvieron a batear a las autoridades universitarias y con ello la posibilidad de reabrir el plantel.

Aunque la semana pasada una votación realizada entre la comunidad de la prepa había arrojado que la mayoría estaba a favor de levantar el paro, los encapuchados no recibieron a las autoridades dentro del plantel para la reunión de las 13 horas, y además elevaron su demanda a que en lugar de carta de no represalias por los daños al mobiliario, se les entregue una de amnistía, lo que el coordinador general de Enlace de la Secretaría Prevención de la UNAM, Arturo Ruiz consideró se pide cuando se cometió el delito, y no para este caso.

Pero como las autoridades de la UNAM no aceptaron ese nuevo punto entonces los encapuchados no aceptaron reanudar el diálogo para reabrir el plantel. Cuando los padres de los alumnos se enteraron no ocultaron su decepción y enojo.

“Si ellos no toman acciones nosotros lo haremos”, amenazó uno, “Ellos quieren estudiar y son la mayoría”, dijo otra.



Uno de ellos, Miguel Ángel Quintanar se acercó a las autoridades y a gritos les exigió ya tomar medidas e incluso aseguró que ya había tomado medidas legales, un juicio de amparo, para que de manera legal se actúe.

Después compartió que su hija está en tercer año, a punto de salir, y sin clases teme que para ingresar a universidad le afecte y no le den la opción deseada y eso le afecte psicológicamente a la estudiante.

Otra madre presente fue Rosana Nora González Carrasco, quien dijo que su hija está deprimida, temerosa y preocupada por el promedio y por cómo le van a calificar. Incluso le pidió no participar, por temor a represalias, pero Nora no está de acuerdo con el paro y por eso acudió a la reunión, explicó.

Aunque Arturo Ruiz y el abogado Héctor Lecuona Gutiérrez explicaron a padres de familia la nueva negativa de los encapuchados, lo que más los enojó fue cuando dejaron entrever que los paristas dijeron que harían una nueva consulta entre la comunidad dentro de 15 días.

Las reacciones no se hicieron esperar entre padres y alumnos. “Ya es arbitrario”, “podría meterse gente de la Policía Federal, no es amenaza”, “el problema es juntar a la gente que ahorita”, fueron algunas de las frases que se escucharon.

Mientras eso pasaba, se veía a unos encapuchados en la azotea del plantel, bajo una sombrilla, para guarecerse del sol de las 3 de la tarde o a otra que ahí bailaba.

Pero la inconformidad se tradujo primero en que pocos de los estudiantes y alumnos que llegaron esperanzados en que se abriría el plantel no se retiraron. Y después comenzaron a reclamarle a los encapuchados su falta de compromiso al no respetar el voto.

LAS ESCARAMUZAS

Los encapuchados solo escuchaban los reclamos. Entonces los alumnos antiparistas comenzaron a organizarse y a plantear que un grupo de 10 hablaran con los paristas. Pero solo fueron tomados en cuenta cuando dos alumnos y una alumna intentaron saltarse la reja, aunque otros les pedían que no.

Los encapuchados se pusieron agresivos. Uno de ellos hasta sacó un florín aunque lo empuñó como si fuera un machete y enseñó su destreza, pero estaba a unos 10 metros de la reja. Afuera un grupo de paristas intentó cerrar la calle, pero la mayoría se opuso y desistieron apenas pasado un minuto. Fueron las autoridades delegacionales las que cerraron la calle después.

Cuando los reclamos se hicieron más ruidosos y uno de los alumnos que intentó brincarse estaba a punto de alcanzar el punto más alto de la reja, uno de los embozados abrió la válvula del extintor e intentó apagar el fuego de la inconformidad pero solo consiguió que sus compañeros se replegaran.

Apenas pasó eso sonó un grito que dijo que habían abierto otra puerta. Muchos corrieron hacia allá. Un grupo de antiparistas jalaba la puerta, otro más llevó una pinza para romper cadenas y lo consiguió.

Pero adentro los encapuchados comenzaron a aventar sillas y a tratar de poner otra cadena. El forcejeo fue tal que en su desesperación los paristas arrojaron un par de cohetones -alguien dijo que petardos, pero estos siempre van cargados con monedas o vidrios y los cohetones solo fueron estruendosos- y volvieron a abrir el extinguidor que dejó un ardor en los ojos de quienes recibieron el polvo. La puerta se abrió medio metro, unos padres querían ayudarla, pero los propios antiparistas les pidieron no hacerlo.

Fue cuando apareció una mujer de blusa negra pero sin capucha, de unos 35 años, que dijo ser defensora de derechos humanos y que acompañaba a los encapuchados. Pidió no hacer uso de la violencia, pero antiparistas y sus padres le preguntaron su nombre, qué hacía ahí y que se identificara. No lo hizo y eso enardeció los ánimos.

Pero los gritos bajaron de tono y los antiparistas no abrieron la puerta pero entre a regañadientes dejaron ingresar a 10 alumnos para hablar con los paristas, que rápido volvieron a fortificar esa puerta con cadenas, cables y bancos.

Entre los que ingresaron uno fue cuestionado porque iba vestido de negro y desde afuera apoyaba a los encapuchados e incluso se interpuso entre los antiparistas y la reja para evitar que la puerta fuera abierta por completo. Pero aun así pasó como representante antiparista.

Eso fue alrededor de las 4 de la tarde y anunciaron que la reunión duraría una hora. Afuera se quedaron los padres, los antiparistas, los medios de comunicación que a veces eran amados y a veces replegados, se quedó Arturo Ruiz para esperar los resultados. A la vuelta de la Prepa, en la calle Ricarte había un grupo de policías expectantes y en una formación un tanto desordenada. Conforme avanzó la tarde comenzaron a llegar algunas patrullas y la calle fue cerrada.

Poco antes de las 17 horas los paristas anunciaron desde la reja que habría otra consulta este miércoles 29 de enero, lo que generó otra serie de discusiones.

“Se van a dar las respuestas a lo que ellos nos trajeron (las autoridades). Vamos a dar un diálogo para que la comunidad se informe”, dijo una de las estudiantes que ingresó.

“¿Otro diálogo?”, preguntó desesperado un antiparista.

Otro pidió que los que entraron presentaran sus credenciales.

Los encapuchados reclamaron que los antiparistas no estuvieran en la asamblea y ahora tuvieran prisa.

Otra de las estudiantes que ingresaron con fastidio dijo que ella “no quería estar aquí”, “entonces salte”, le respondieron.

Otros reclamos que recibieron los encapuchados es que si tenían denuncias por acoso sexual que las presentaran de manera formal, pero una alumnas que estaba fuera y que portaba una blusa con el logo de Pepsi, adujo que no lo hacían porque solo las revictimizaban.

Acordaron que este martes 28 habría diálogo con las autoridades para revisar su respuesta al pliego petitorio y el 29 la consulta.

Alrededor de las 6 de la tarde comenzó el retiro de padres y de antiparistas. Los encapuchados por su parte vigilaban, otros se quitaban sus capuchas y se retiraban, algunos ya sin su ropa negra, como si fuera un uniforme. Otros se acercaban a las rejas para recibir refrescos que un hombre les llevaba, en una bolsa negra.

De acuerdo con algunos estudiantes, son un grupo de 40 personas las que diario a diario vigilan el plantel, y sí hay infiltrados, aseguraron.

En tanto la Prepa 7 que este lunes 27 de enero se alistaba para regresar a clases, volvió a ser tomada, ahora por un presunto grupo feminista, Grupo de Mujeres organizadas P7, por lo que antiparistas hicieron una convocatoria para que este 28 de enero asistan a las 17:30 horas quienes están en contra del paro a manifestarse “pacíficamente”.

EXIGE UNAM DEVOLVER PLANTELES

Mediante un comunicado, la UNAM exigió a paristas de la prepa 9, la 7 y la Facultad de Filosofía y Letras, en Ciudad Universitaria, devolver los planteles y consideró que los pliegos petitorios han sido contestados satisfactoriamente.

“Todas las demandas de orden administrativo han sido resueltas y las denuncias de violencia de género son atendidas e investigadas conforme marca nuestra legislación”, aseguró el boletín.

“Después de varias semanas de diálogo consideramos que hemos llegado a un punto en que las demandas de los pliegos petitorios se encuentran resueltas o en vías de solución mediante procesos que requerirán de un seguimiento acordado por las partes”, añadió.

“Hemos llegado a un punto en el que no es posible avanzar si se antepone la cerrazón, la incomprensión y la intolerancia a la solución de demandas legítimas, pero que requieren de la participación de las comunidades.

“Por eso exigimos la devolución de las instalaciones que han sido ocupadas para regresar a las actividades académicas que son la esencia misma de la Universidad. Solamente con los planteles abiertos y la participación comprometida de la comunidad será posible erradicar la violencia de género y otras conductas que vulneran la seguridad y la armonía de la comunidad universitaria”.

(José Guaderrama)