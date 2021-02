“Antes de covid-19 había 20 viajes al día; ahora, 4”: chofer de Uber

Alex es un taxista de Uber que ha visto cómo desde que inició la fase 1 de la contención por la crisis del covid-19, el 16 de marzo, ha bajado la demanda del servicio, y con ello sus ingresos.

“Había de 15 a 20 (servicios) al día, ahora hago tres o cuatro. La ventaja es que ha bajado el combustible pero gastar combustible y tiempo sin tener servicios constantes, pues no”, dice entrevistado por La Silla Rota.

El impacto en su economía es que ha visto bajar alrededor de 80 por ciento sus ingresos, y pasa largos trechos de tiempo y recorridos en la ciudad sin pasaje.

Cuestionado sobre si la aplicación ha ofrecido viajes más económicos, respondió que así es, para que usen más la plataforma.

“Pero de todas maneras la gente tiene recelo a salir. Estos días es más baja la cantidad de servicios. La plataforma es muy amplia pero no hay la misma respuesta de días anteriores y va a empeorar con el tiempo”, pronosticó.

Alex consideró que es la peor crisis que ha tenido en su experiencia de más de 20 años de taxista. Le tocó la crisis del H1N1 y no fue tan difícil. Trabajaba en la Condesa hace años cuando andar a las 4 de la mañana era seguro, pero comenzó a dejarla cuando empezaron a pulular las bandas de extorsionadores y de vendedores de droga. Luego se modernizó y se metió a Uber, donde inicialmente le fue bien porque viajes no le faltaban, hasta que llegó la actual crisis.

Al consultarle si en la plataforma les han dado información para que se proteja, contestó que no, aunque afortunadamente no le ha tocado ninguno enfermo, porque no sabría qué hacer.

“No nos han comentado nada, ni correo ni nada de eso, en las notificaciones no tenemos nada. No hay protocolo, no los puedes bajar, te reportan. No me ha tocado, ni ver con tos o gente que me preocupen, pero esto es aleatorio, te puede tocar aquí o en cualquier otro lado”.

Alex no usa cubreboca porque sabe que no sirve, pero sí lleva entre sus dos asientos delanteros un gel para lavarse las manos después de cada servicio.