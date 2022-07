Antes de 1997, la Ciudad de México era del presidente: Ruiz Anchondo

Patricia Ruiz Anchondo asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador "no ha perdido el piso, él sigue siendo el que conocí en 89". (Arturo Ramos)

Patricia Ruiz Anchondo estaba segura de que la primera elección para jefe de Gobierno, realizada hace 25 años, el 6 de julio de 1997, la ganaría el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas

Entrevistada por La Silla Rota, Ruiz Anchondo, que entonces era la encargada de Relaciones Políticas del entonces joven y en ascenso PRD, recuerda que cuando hacían un mitin en una colonia popular, acudían miles de personas para ver al candidato perredista.

"Yo sí sabía que íbamos a ganar. Éramos la esperanza, la gente ya no quería más la ciudad del PRI, quería la ciudad suya", dice quien fuera procuradora social durante los primeros tres años de la administración de Claudia Sheinbaum en el gobierno capitalino.

La ahora morenista, que está propuesta para ser la embajadora de México en Colombia, reconoce también que sin Cárdenas ese triunfo no habría sido posible. El fundador del PRD logró la proeza de agrupar en torno a su figura a la izquierda, entonces dispersa y desorganizada.

También ayudó el contexto, pues, aunque el PRD fue apaleado en la elección de 1991 y en el convulso año de 1994 -cuando fueron asesinados Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu- tampoco obtuvo un gran resultado, la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional dio un aire fresco a los movimientos sociales y a la izquierda.

Por eso cuando el PRD comienza a planificar su participación en la primera elección de jefe de Gobierno, producto de la reforma política puesta en marcha por Manuel Camacho Solís en la Ciudad de México, no tuvieron duda que Cárdenas debía ser su candidato.

Aunque las señales del triunfo eran claras, Cárdenas tenía dudas de que el sistema se negara a reconocérselo. Pero cuando fue oficial, todo fue festejo.

"Nos fuimos al Zócalo, acuérdate que se llenó, estábamos con los coches, fue una fiesta democrática. Ahí Cárdenas dijo ´no les voy a fallar´. La portada de La Jornada puso "arrasó" y en la foto está él con su esposa Celeste y sus hijos. Yo estaba con tremenda panza, mi hijo nació en diciembre, estaba a la mitad y me decía el ingeniero ´ya vete a tu casa Paty, por favor", dice Ruiz Anchondo mientras su memoria viaja a la velocidad de un rayo a aquella época.

"Mi hijo Diego nació en diciembre".

Sí, el mismo mes que Cárdenas comenzó a gobernar la Ciudad de México.

CÁRDENAS SACÓ A LA IZQUIERDA DE LA MARGINALIDAD

El triunfo de 1997 fue una culminación de un proceso que inició 10 años antes, cuando la Asamblea de Barrios -surgida a raíz de los sismos de septiembre de 1985 y que pugnaba por el derecho a la vivienda, sobre todo el de los damnificados- conoció a Cárdenas.

Recuerda que ella estaban en la Asamblea de Barrios, movimiento que en 1987 organizó un evento al lado del atrio de la Catedral, y Cárdenas, que aún estaba en el PRI pero ya estaba distanciado de la dirigencia, hacía una caminata alrededor del Zócalo, con su movimiento Corriente Democrática. El hijo del general Lázaro Cárdenas se acercó a los integrantes de la Asamblea de Barrios y se interesó en su lucha. Fue así como Ruiz Anchondo lo conoció, luego lo llevaron a eventos de la Asamblea para ver si lo apoyaban en su candidatura. Pensaban que sería rechazado, fue lo contrario.

"Él fue muy inteligente e importante porque sacó a la izquierda de la marginalidad, estábamos luchando de manera marginal contra los intereses creados en el país, pero no teníamos posibilidad de una disputa real del poder. Desde la izquierda no se planteaba eso. Era una posición más bien testimonial, de estar en contra de un sistema opresor y antidemocrático que no se abría para las fuerzas políticas del país, había habido la reforma política de Reyes Heroles, pero era testimonial y la representación en la Cámara de Diputados era muy testimonial", describe esa época.

"Cárdenas tuvo esa visión de unificar todos estos movimientos alrededor de su figura para conquistar y redactar el proyecto de la Revolución Mexicana, así lo planteaba, que se estaban desviando las fuerzas priístas hacia el neoliberalismo, abandonando el proyecto que aspiraba a concretar los derechos que habían quedado en la Constitución de 1918, derecho a la educación, la salud y la vivienda entre otros".

Recuerda que no fue fácil decidirse a apoyar a Cárdenas, e incluso organizaciones de damnificados siempre les decían que no lo hicieran, que era una papa caliente y cómo le iban a responder a la gente, pero también las organizaciones de izquierda de la ciudad no querían al movimiento de Cárdenas porque era aún priísta y la izquierda radicalizada estaba contra el PRI por lo que había pasado en el 68.

Lo invitaron al teatro al aire libre Juan Ruiz de Alarcón, en San Cosme y Circuito interior, donde se reunían todos los jueves.

"Dijimos que el pueblo decida, lo invitamos a la asamblea y lo recibieron de pie. Fue una sorpresa".

AYUDAN A MUÑOZ LEDO A SER SENADOR

Ya con esa alianza, más organizaciones se sumaron, llegó la elección de 1988 y en la ciudad consiguieron que Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez se convirtieran en senadores por la Ciudad de México.

Mientras cuenta eso, muestra una foto tomada afuera de una céntrica vecindad, con integrantes de una planilla de candidatos emanados de los barrios, y en medio Muñoz Ledo y Martínez.

"A partir de eso continuamos con Cárdenas, hubo fraude electoral, él llamó a construir el PRD, fuimos parte del llamamiento a hacerlo, se hizo ese gran partido con la esperanza de democratizar al país; así como nosotros en la ciudad había muchos movimientos en el país, en Guerrero, Michoacán, Tabasco y así conocimos al licenciado López Obrador, él luchaba en Tabasco y cuando hicimos la asamblea fundacional del PRD en 1989, ahí nos conocimos.

"Recuerdo muy bien, fue una asamblea muy bonita en el Cine Ópera, ya cerrado, ahí López Obrador llegó preguntando por nosotros, que quiénes eran los que habían logrado la gran hazaña en la ciudad", dice Ruiz Anchondo, sin ocultar su orgullo y emoción por el recuerdo.

"Ahí nos conocimos con los grandes liderazgos que había en el país, fuimos miles los que hicimos la hazaña"

-¿Ya se le veía madera a López Obrador?

-Bueno, él era un líder de Tabasco y nosotros teníamos el liderazgo en la ciudad. Ahí fue cuando nos juntamos con todos y fundamos el PRD. El ingeniero Cárdenas con una visión muy grande, nosotros estábamos empezando, teníamos muchas ganas de cambiar al país.

EN 1991 LES DAN PALIZA

"Poco a poco fuimos construyendo, en 1988 tuvimos una gran bancada del Frente y para 1991 nos dieron un gran golpe electoral nos hicieron chiquititos, nos ganó el PRI, con el entonces presidente Carlos Salinas, el regente Manuel Camacho, Marcelo Ebrard, tremendamente nos hicieron una bancada de 41 y en 88 éramos como 150".

Ellos no tenían organización electoral, era algo que le preocupaba al ingeniero Cárdenas, quería un partido electoral fuerte y le preocupaba tener un instrumento electoral que les ayudara a ganar efectivamente elecciones.

"No fue fácil tenerlo, lo construimos con el tiempo y siempre hemos tenido el problema de infiltración de otras fuerzas políticas, empezaron a vernos como opción para llegar al poder gentes de otras fuerzas políticas que se metieron a nuestro partido y se acabó el PRD en lo que tú ya sabes", dice Ruiz Anchondo.

"Además, mucha gente murió en el camino. En la asamblea fundacional del PRD estaban los dirigentes que hicieron posible ganarle al PRI. Ese mito de que ganarle al PRI como algo imposible, lo destruimos en 88 y fuimos muchos liderazgos y la gran parte fueron asesinados por el gobierno de Salinas de Gortari, los identificaron, eran líderes intermedios, maestros, campesinos pescadores, que venían del pueblo con gran arraigo y convencieron a la gente de votar por Cárdenas y a la gran mayoría los asesinaron, fueron como 800".

Ese "ataque a la democracia" como lo califica, retrasó mucho el cambio, y los líderes fueron sustituidos por burócratas partidistas que no eran lo mismo".

El PRD se descompuso, pero siguieron luchando, en 1991 llegó una bancada testimonial porque era pequeña, pero unida, defensora y combativa.

"Ganamos autoridad moral importante con mucha autoridad moral política y dio pie para seguir construyendo, el PRD se hizo referencia y en 1997 ganamos la ciudad. Fue un proceso fuerte".

EL PLEBISCITO

-¿Cómo se hace lo del plebiscito para pedir que la Ciudad se convirtiera en el estado 32?

-En el 87 cuando creamos la Asamblea de Barrios hicimos planteamientos políticos no sólo por la vivienda, sino por la transformación de la Ciudad. Como no teníamos gobierno propio se hizo una convención para promover en la Constitución la creación del estado 32. Eso le llamó la atención a Cárdenas. Empezamos a pensar que la ciudad tuviera un gobierno propio y fuimos los que lo propusimos desde la Asamblea.

"Hicimos la Convención de la Anáhuac y ahí empezamos a plantear la necesidad de que la ciudad tuviera un gobierno propio, eso fue en el local del Sindicato Mexicano de Electricistas, nos prestaron el auditorio suyo, participaron ellos, nosotros y varios movimientos. Desde entonces nos empezamos a aliar a otros movimientos.

"Cuando llegamos en 1988 con minoría en la Asamblea de Representantes, precedente de la Asamblea Legislativa, ya lo había planteado Camacho Solís, que la ciudad tuviera un órgano de diálogo parlamentario, no un congreso, no éramos estado, sí era una asamblea de representantes fue del 88 al 91".

Pero fue hasta 1991 que el tema comenzó a tomar forma, y los representantes del PRD en la Asamblea eran más preparados, entre ellos destacaba Demetrio Sodi de la Tijera y Amalia García, que además trabajan en consonancia con la bancada de la Cámara de Diputados, en la que una de sus integrantes era Ruiz Anchondo.

"Fue el antecedente de la Asamblea Legislativa, ellos junto con nosotros los diputados federales hicimos la propuesta del plebiscito, se lo hicimos a Camacho que abrió mesas de discusión en la reforma política.

"Hábil como era hizo un planteamiento gradual que no estuvimos tan de acuerdo entonces, pero el tiempo ha venido demostrando que sí funcionó. Ahora ya tenemos la Constitución. Del 91 al 94 la Asamblea hizo la propuesta a la que se sumaron todos los partidos y se hizo un acuerdo para luchar por el estado 32. Se hizo ese primer planteamiento. De 1994 a 1997 ganamos para que se eligiera al primer jefe de gobierno.

AL INICIO CÁRDENAS DUDÓ

-¿Cómo ocurrió?

-Así, con esas mesas de Camacho Solís, él dijo está bien, primero la elección de jefe de Gobierno, luego la de los delegados. Fue en 1993, luego del plebiscito, se anunció al ver que la gente sí quería el estado 32, obedecieron al mandato.

"Antes era la ciudad del presidente, a raíz del plebiscito empezamos a luchar porque hubiese una representación real. Del 94 al 97 nos preparamos en el partido para elegir al jefe de Gobierno, y propusimos a quien era entonces nuestro dirigente mayor, el ingeniero Cárdenas.

"Dudó, había dudas por su trayectoria, si lo hacía o no, pero lo aceptó. El máximo dirigente, afortunadamente dijo sí y ganamos, arrasamos. Fue un triunfo de nuestro movimiento, no sólo mío, sino de miles de personas. Participaron universitarios, intelectuales, políticos, todo mundo quería un gobierno para la ciudad".

-¿Cómo fue la campaña de 1997?

-En ese entonces yo estaba en la dirección del PRD, tenía la cartera de Relaciones Políticas y realizamos una serie de eventos, foros y acuerdos con todos los movimientos de la ciudad. Cárdenas era una gente muy demócrata, fiel a su palabra, me dio las facilidades para abrir brecha y cumplir compromisos, la gente muy bien y el movimiento social siempre maravilloso.

-¿Cómo recuerda la campaña?

-Fue difícil pero muy fructífera, muy creativa, arrasamos, fue impresionante. Fue muy emotivo para todos nosotros tener un gobierno electo, sabíamos que debíamos seguir luchando para el Congreso capitalino, para la Constitución en 2017.

-¿Se esperaban que eso fuera tan tardado?

-Es que así estaba planteado. Yo nada más te digo, si no hubiera habido el gobierno de Miguel Ángel Mancera, sin esos seis años oscuros esta ciudad sería otra cosa, porque sí dicen tenemos 25 años, pero réstale esos seis, dice con una sonora carcajada.

"Esos seis no fueron de la democracia por todo lo que hizo, mucha corrupción, nada que ver con nuestro proyecto".

-¿Los demás sí?

-Todos sí, hasta Ebrard con todos sus errores, porque hizo muchas cosas buenas para la ciudad, el reconocimiento de los derechos de la diversidad, el tema de movilidad, hizo cosas muy buenas, ¿pero Mancera? Nos costó tanto trabajo. Recuerdo cuando empezamos con Morena fuimos casa por casa a convencer a la gente que había esperanza, la gente nos cerraba la puerta en la cara, nos decían quién nos va a defender de este señor, ustedes lo pusieron. Nos echaban la culpa.

EL INGENIERO DIJO VÁMONOS AL ZÓCALO

-¿Estuvo en el hotel Camino Real con Cárdenas y su equipo, mientras esperaban los resultados?

-Sí. Éramos muchísimos, el ingeniero estaba muy contento, dijo 'vámonos al Zócalo´. Tomó la decisión de ir. Nos cambió la vida. Y en el Zócalo no estuve mucho tiempo, estaba embarazada y el ingeniero siempre me cuidaba.

"Fue el triunfo del movimiento. Él tenía dudas porque el sistema era lo que era y lo conocía mejor que nosotros y a pesar de que el sistema fuese tan cerrado y obtuso, confiamos en el pueblo.

"La jornada fue limpia, todos participamos en organización electoral, el cuidado de las casillas, ganamos muy bien y limpiamente, muy diferente al 88, para empezar ahí se registró el asesinato de Xavier Ovando y Gil -del equipo de campaña de Cárdenas- a dos días de la elección. Eso sí nos sacó totalmente de balance, pero fue resultado del proceso y se iniciaron cambios importantes", expresa.

"Lástima y lo digo de todo corazón, que Rosario Robles no los había interpretado de esa forma, ella fue la primera que traicionó al ingeniero -con lo de Ahumada- esas cosas no se hacen. Como jefa de Gobierno perdió el piso. Es un problema muy fuerte que tenemos en las filas del movimiento, que la gente pierda el piso. Somos seres humanos y como dice López Obrador, el poder a unos los vuelve locos y a los locos los saca de quicio, debes tener muy anclados los pies en la lucha".

LÓPEZ OBRADOR CAMBIÓ EL MODO DE ANDAR AL GOBIERNO DE LA CIUDAD

-¿Sin todo eso no habría sido posible el triunfo de Andrés Manuel a nivel presidencia?

-López Obrador es fruto de un movimiento y él lo sabe siempre que hablas con él te dice "esto es un movimiento de millones" y por muy poquito que haya aportado alguien, es una aportación, todas esas aportaciones que han hecho millones de mexicanos es lo que nos tiene aquí. Tiene esa convicción y compromiso con el pueblo, es lo que lo hace tan grande, no ha perdido el piso él sigue siendo el que conocí en 89.

"De 2000 a 2006 llegó a cambiarle el modo de andar a la Ciudad de México, cosa que no hizo Cárdenas. Él llegó con más discreción, no tantos cambios, con la idea de que no se pueden hacer muchos y López Obrador llegó, claro que se puede".

-¿Ahora que se cumplen 25 años, que le evoca?

-La Ciudad no debe de retroceder en sus aspiraciones para la democratización plena, tenemos algunos resabios del pasado con algunos liderazgos que de pronto se imponen con la compra del voto, incluso de las gentes que se están adhiriendo a nosotros, no nosotros.

"Nuestros dirigentes de pronto pierden la confianza en el pueblo y creen que los otros políticos son los que van a salvar al movimiento, cuando en realidad pueden gestarse retrocesos fuertes. No puedes esperar que de liderazgos que surgen de la corrupción vaya a haber un florecimiento de la democracia, hay liderazgos que se adhieren a nosotros que tienen su propia historia.

"Así como antes era el PRI ahora quieren estar en Morena o antes de los otros partidos ahora quieren estar en Morena, solo les pedimos que estén a la altura de lo que construimos", concluye.