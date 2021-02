Ante robos y desabasto de medicamentos, Sedesa hará frente a covid-19

"No tenemos medicamentos, nos faltan insumos (material), también en algunos hospitales necesitan equipos y los hemos pedido, pero nunca llegan. Hace unos meses la jefa de Gobierno visitó los hospitales, pero no ha llegado lo que le solicitamos. Y ahora ya empezó la capacitación por lo del coronavirus, pero no tenemos lo necesario, ni lo más básico para atender a esos pacientes que es los cubrebocas y gel antibacterial", dijo una jefa de enfermeras.