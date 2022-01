Ante escasez, Metepec adquiere 12 mil pruebas covid

METEPEC.-Debido a la escasez de pruebas, no se han reactivado los módulos para la detección del SARS-CoV-2, es por ello que el municipio de Metepec decidió adquirir con recursos propios 12 mil pruebas de antígeno, con las que se obtienen resultados en 10 minutos.

"Sólo con información clara podremos hacerle frente a esta pandemia. Son 12 mil pruebas para que los vecinos sepamos nuestra condición de salud y tomemos decisiones. Estaremos aplicando en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y el DIF municipal", así lo dio conocer el presidente municipal, Fernando Flores.

Las pruebas se realizarán a toda aquella persona que desee saber si es o no portador del SARS-CoV-2, aunque por las limitaciones de la prueba, no se podrá detectar qué variante ha infectado al paciente.

Los módulos serán colocados en la Plaza Juárez, Parque la Loma de Infonavit San Francisco, en el Kiosco de San Bartolomé Tlaltelulco, en las canchas de San Lucas Tunco, en el kiosco del Parque de Casablanca; desde este martes y hasta le viernes 21 de enero en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Hasta el momento el resto de los municipios Del Valle de Toluca no tiene contemplado replicar la medida, aunque están a la espera de las indicaciones de la Secretaría de Salud estatal.

AUMENTAN CONTAGIOS

El pico de contagios que se vive a nivel nacional de la variante denominada Ómicron del SARS-CoV-2 se ha visto reflejado en la solicitud de permisos de ausencia por covid ante el instituto Mexicano del Seguro Social, pues desde que se anunció que se podían tramitar a través de la APP IMSS Digital, se han recibido más de 500 solicitudes en la delegación Edomex Poniente.

De acuerdo con Elizabeth Mejía, jefa de Departamento de Supervisión de Prestaciones Económicas IMSS Edomex Poniente, la escasez de pruebas y la rapidez con la que se esparce ómicron, han llevado a tomar la decisión de la solicitud online del permiso sin necesidad de presentar una prueba positiva.

"Lo que veíamos antes cuando inició la pandemia, hace dos años, precisamente, llevamos a cabo. Este programa, en aquél entonces requeríamos una prueba para poder realizar el premiso, ingresar tus datos y demás, actualmente, con el relanzamiento del permiso covid, derivado del sistema tan diferente o síntomas, mejor dicho, diferentes, se hace un relanzamiento del permiso covid".

Durante 2020, se expidieron 34 mil 337 incapacidades por la covid 19 en la delegación Edomex Poniente del IMSS, durante el año pasado fueron 46 mil 148 y durante los primeros 14 días de este 2022 fueron 7 mil 922.

"Ahorita de lo que llevamos a la fecha, en permisos covid por plataforma llevamos 589 permisos, entonces, la verdad es que sí es preocupante cómo se está propagando el virus, entonces, es importante que todos los trabajadores por síntomas, la mayoría hemos escuchado ´yo no tengo ómicron, yo no tengo chova, es gripe, a mí solamente me duele la garganta, tengo tos, tengo gripe, pero ya me dijeron que no es ómicron´ ¿no? Entonces, con la finalidad de que esto ya no se propague, sí le sugerimos a todos los trabajadores que si tienen algún síntoma, se aíslen".

El permiso covid es sólo efectivo por siete días si el trabajador no presentó síntomas que comprometieran su salud y la recomendación es a ser prudentes con 602554ste tipo de permisos pues dependen de la honestidad de quienes lo solicitan.





