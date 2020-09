Ante bloqueo militar, no hay servicio en Catedral; desconocen el plazo

La Arquidiócesis Primada de México informó la cancelación de todas las actividades y servicios religiosos en la Catedral Metropolitana y lamentó no haber sido informada de los cierres a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México a cargo de militares.

Agregó que desconoce cuántos días permanecería cerrada la iglesia, por lo que pidió a los fieles tener paciencia.

"Con mucha pena informamos a los fieles que el día de hoy y probablemente los cercanos al día de la Independencia, no podrán ingresar a esta Catedral para participar de los servicios religiosos. Ya que sus inmediaciones han sido tomadas por miembros del Ejército como lamentablemente no fuimos informados y aún no sabemos cuántos y qué día es permanecerá esta situación les ofrecemos una disculpa y les pedimos paciencia en tanto podemos volver a abrir".

La Catedral Metropolitana de México informa a los fieles que, por causas ajenas a la Iglesia, durante los días cercanos a nuestras fiestas patrias, no se podrá participar de los servicios religiosos en el recinto.@Catedral_CdMx pic.twitter.com/YgO9ukgVvQ — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) September 13, 2020

Este domingo, la misa de las 12:00 horas fue transmitida por internet.

CIERRAN COMERCIOS Y METRO

La Secretaría de Gobierno local, por medio de un acuerdo publicado en la Gaceta capitalina, informó que del 14 de septiembre a las 18:00 horas al miércoles 16 a las 14:00 horas, se suspenderán las actividades de los establecimientos mercantiles ubicados en la Plaza de la Constitución.

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la estación Zócalo de la Línea 2, permanecerá cerrada a partir del lunes 14, hasta el jueves 17 de septiembre. Aunado a ello, se recuerda a los usuarios que las estaciones Allende de la Línea 2 y Merced de la Línea 1 permanecen cerradas, hasta nuevo aviso.

Las estaciones que los usuarios tienen como alternativa para acceder al primer cuadro de la ciudad son: Isabel la Católica de la Línea 1, Bellas Artes, de la Línea 2 y Salto del Agua de la Línea 8.

En tanto, el horario de servicio en toda la Red para el día 16 de septiembre será el establecido para domingos y días festivos, que es de las 7:00 a las 24:00 horas.