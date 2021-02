Ante ataque, me defendí a tiros, narra García Harfuch

Mañana se cumplen tres meses del atentado contra el secretario de Seguridad Ciudad, Omar García Harfuch, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, dijo que el ataque que sufrió fue un momento muy difícil sobre todo porque perdió a dos de sus compañeros en el cumplimiento de su deber.

Puedes leer: Paso a paso del atentado contra Omar García Harfuch, titular de SSC

“La mañana del 26 de junio, viajaba en una camioneta blindada, iba leyendo cuando comenzaron a escucharse los primeros disparos, seguido de no sé cuántos más. Yo disparo y me paso hacia atrás, pasé entre los asientos, tome un arma y comencé a disparar, cuando me impactan en el brazo, en el codo, fue el primer impacto que sentí”, dijo García Harfuch.

“No pararon los impactos, había mucho ruido. Cuando se escuchan las sirenas, disminuyen hasta que ya no se oye nada. Nunca perdí el conocimiento. Cuando me bajo de la camioneta me bajo caminando, me subo a la ambulancia y ahí pido un radio para pedir un helicóptero que me pudiera trasladar a Médica Sur”, agregó.

Sobre una posible filtración al interior de la corporación para checar mi ruta, el secretario aseguró que no hubo filtraciones dentro de la dependencia ni del C5 para cometer el atentado en su contra la mañana del 26 de junio en el cruce de Paseo de la Reforma y Monte Blanco, colonia Lomas de Chapultepec.

“No hubo filtración de la dependencia ni del C5. No hubo ningún tipo de filtración, ellos hicieron su trabajo. Los criminales revisaron mis rutas y horarios antes de atacarme”.

El secretario de la SSC reveló no cuenta con un protocolo de seguridad, lo cual calificó como un error el día del ataque.

Sobre las declaraciones donde asegura que el cártel Jalisco Nueva Generación estuvo detrás de su ataque, García Harfuch comentó que meses atrás ya sabían de las actividades de este grupo en la Ciudad, pero como son parte de la investigación no pudo dar más detalles.

El secretario comentó que gracias a la respuesta de los agentes de seguridad que llegaron los supuestos miembros del CJNG detuvieron el ataque y emprendieron la huida.

SEGURIDAD DE CLAUDIA SHEINBAUM, GARANTIZADA

El secretario García Harfuch, en entrevista con El Universal, aseguró que la seguridad de la jefa de Gobierno está garantizada, a su vez dijo que debido a la personalidad de la mandataria "nunca la verán subirse a una camioneta Suburban blindada, ni mucho menos con un operativo ostentoso".

Luego de que hace unos días circulara en redes una supuesta amenaza en contra de la jefa de Gobierno, por lo que la Fiscalía aseguró investigaría el origen del mensaje.

kach