¡Anótale! ¿Cuándo inicia jornada masiva de vacunación contra Covid en Edomex?

Con 611 puntos, entre sedes itinerantes, centros de salud y hospitales, a partir de este martes y hasta el 30 de abril se llevará a cabo una jornada masiva de vacunación en el Estado de México en la que se espera poder aplicar un millón 116 mil 832 dosis a los mayores de 18 años interesados en tener el refuerzo.

En esta ocasión no se pedirá comprobante de domicilio, por lo que cualquier persona puede acceder al biológico que es AstraZeneca, es decir, no importa si no son mexiquenses e incluso podrán acercarse extranjeros. Actualmente en la entidad mexiquense más de 31 millones de dosis se han aplicado.

De acuerdo con la delegación federal de Programas del Bienestar en Edomex, a quien acuda no se les va a exigir ningún papel, por lo que no es necesario que se registren en la página de la Secretaría de Salud.

La logística incluye la vacunación en todas las unidades de salud del Estado de México tanto del IMSS como del ISSEMYM, ISEM e ISSSTE en horario matutino y vespertino, los fines de semana que tienen turnos especiales, además de que se prevé que se implementen campañas en quioscos, en mercados, en parques, en explanadas y en los Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud (CEAPS).

A la fecha, en el Edomex se tiene un reporte del 2% de la población mayor de 18 años de edad que no ha completado su esquema de vacunación siendo el bloque de edades de entre 30 y 40 años el que acumula más casos.

En el caso e los menores de edad, se informó que para el sector que tiene entre 15 y 17 años, aún no hay fecha para aplicación de refuerzo, ya que el único biológico autorizado para este segmentos de la población es el de Pfizer, pero es una vacuna que está escasa, solamente la tienen en Estados Unidos, por lo que autoridades federales están en pláticas para obtenerla.

VACUNACIÓN EN MUNICIPIOS ESTRATÉGICOS

La delegación de la Secretaría del Bienestar en el Edomex precisó que se instalarán macrocentros de vacunación para rezagados en 34 municipios mexiquenses con fechas especificas, además de los CEAPS y hospitales como ISSEMyM con 48 unidades de vacunación, el IMSS con 71, el ISSSTE con 17, el DIFEM con 23 unidades en sus instalaciones y en Sistemas Municipales DIF, asimismo, Sedena continuará vacunando en terminales de autobuses.

En Ecatepec la jornada será del 25 al 29 de abril, en el centro de Las Américas; en Cuautitlán será del 25 al 27 de abril, en Tultitlán, Tultepec, Ixtapaluca y Amecameca.

En Toluca del 19 al 22 abril, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, La Paz, Tecámac, Zumpango, Huehuetoca, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Texcaltitlán, Ixtapan de la Sal, Tenancingo, Ocuilán, Santo Tomás de los Plátanos ,Valle de Bravo, Villa Victoria, Jilotepec, Aculco, Villa del Carbón, Tejupilco, Temascaltepec, Luvianos, Amatepec, Tlatlaya y San José del Rincón, con puestos de vacunación instalados por los tres órdenes de gobierno.

Para consultar los horarios y sedes se puede acceder al sitio web http://edomex.gob.mx/vacunacion .

