Ángel salía de una fiesta y fue víctima de abuso de autoridad

Ángel, de 19 años de edad, fue secuestrado por policías preventivos con el fin de que revelara la identidad de un narcomenudista.

Eran las 4:30 horas del 30 de junio pasado cuando Ángel y tres amigos salieron de una fiesta familiar para fumar marihuana en la calle.

Consta en el expediente CI-FAO/AO-1/UI-3S/D/2561/06-2019, que el cuarteto estaba justo en la esquina de Prolongación División del Norte y Camino Real a Toluca, colonia Bosques, Álvaro Obregón.

Hasta allí llegó una camioneta pick up de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Cinco policías hombres y una mujer descendieron del vehículo y desenfundaron sus armas de cargo; dos de ellos con armas largas.

"¡Cooperen, si no les voy a tirar con el arma!", oyeron decir a un oficial. Ángel no supo qué hacer, se quedó helado y paralizado en medio de la calle, mientras sus amigos alcanzaron a regresar a la casa.

"Es como me tiran al piso y me esposan por la espalda, es como salen personas de la casa y les empiezan a reclamar que por qué me iban a llevar, pero no les hacen caso y me suben a la batea de la patrulla.

"(...) El policía que iba conmigo me empieza a pegar con las manos abiertas, dándome de cachetadas, y me decía que quién era ´el bueno´, el que la vendía (la droga), y yo le dije que no sabía, pues solo traía mi ´toque´, avanzando la patrulla y el policía me esculca y saca de mi bolsa delantera mi teléfono celular y mi cartera con 80 pesos", se lee en el testimonio de la víctima rendido ante el Ministerio Público.

Ahí no acabó el calvario: otros dos policías, un hombre y una mujer, se pasaron a la batea para continuar las amenazas y la golpiza.

"La mujer policía me decía que no me sintiera muy chingón, que les dijera quién era el que vendía, empezándome a pegar con ambas manos en la cara", se lee en el testimonial.

Uno de los uniformados abrió la batea de la camioneta y colocó al muchacho en el filo, como si quisiera arrojarlo con la unidad en movimiento; tendido boca arriba, siguió siendo golpeado: "no te sientas tan chingón, pinche chamaco, suelta ya quién la vende"(la marihuana), le exigieron.

Pasaron alrededor de 40 minutos cuando a Ángel le quitaron las esposas y le ordenaron bajar de la camioneta. "órale, vete a la chingada", oyó gritar a uno de los oficiales.

Cuando el joven volteó, uno de los policías supuestamente le advirtió que no lo viera, que corriera sin voltear o le dispararía con el arma larga.

Así lo hizo la víctima, la cual se halló en la calle Batallón de San Patricio, a unos 500 metros de donde lo habían raptado.

Tras denunciar junto con sus padres, la Procuraduría capitalina inició una investigación por abuso de autoridad, robo con violencia y lesiones.

Un desglose se envió a la Fiscalía de Servidores Públicos con el fin de robustecer las pesquisas; La Silla Rota consultó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para conocer su postura, pero no se obtuvo respuesta.

La Silla Rota publicó que hasta mayo de este año sumaban 450 denuncias por abuso de autoridad en CDMX. En 2018 se registraron 810, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Este ilícito, acorde con el Código Penal local, se castiga con la inhabilitación del servidor público y entre 8 meses y tres años de cárcel.

fmma