Ángel Eduardo fue detenido en Parque Hundido por acosar a joven

Un hombre de 34 años originario de Tamaulipas fue detenido por elementos del agrupamiento Blindar BJ por acosar a una joven en el Parque Hundido de la alcaldía Benito Juárez.

El parte oficial señala que la víctima de 26 años se encontraba en una de las bancas del lugar ubicado sobre la calle Porfirio Díaz, cuando el sujeto se sentó junto a ella.

Sin mediar palabra, el individuo comenzó a tocar a la mujer, quien empezó a pedir ayuda; mientras que los agentes llegaban al sitio, el acosador le gritó y la insultó por pedir auxilio.

Los oficiales de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que atendieron el reporte lograron la detención del sujeto, quien fue detenido e identificado como Ángel Eduardo "Z", originario de Tamaulipas.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Desconcentrada en Benito Juárez, donde será definida su situación jurídica en las próximas horas.

A lo largo del año pasado se registraron diversos casos de acoso y abuso sexual en calles de esta demarcación. Uno de los hechos que más causó indignación fue cuando una niña de 10 años fue agredida por un sujeto, quien grabó el acto ilícito.

Fue el 12 de agosto cuando la menor caminaba junto a su mamá y su hermano menor por calles de la colonia Moderna , cuando el individuo le tocó el trasero y después huyó corriendo.

Una semana después una joven de 32 años aseguró a La Silla Rota que había sido víctima de una agresión similar por un individuo con características idénticas al agresor de la niña.

Luego, en septiembre, una tercera mujer denunció que también fue víctima también de un abuso, en el mismo territorio, sin embargo, acusó que el Ministerio Público no tomó en cuenta su declaración.

En aquella ocasión, la afectada afirmó en entrevista con este medio de comunicación que desconocía el porque la servidora pública que la atendió en en la coordinación territorial BJ-2, no asentó en la carpeta de investigación CI - FIBJ / BJ-2/ UI -3 C/ D/ 00643/ 08- 2020, que aparte de haber sido robada por un hombre, también sufrió tocamientos en su trasero por parte del ladrón.

En el expediente se lee que alrededor de las 17:00 horas del viernes pasado, Soledad (nombre ficticio para proteger la identidad de la víctima) caminaba sobre Matías Romero casi esquina con Universidad, colonia Del Valle, cuando sintió un "jalón" en su bolsa trasera del pantalón, lo que la hizo voltear y fue cuando observó a un individuo quien había tomado su monedero que llevaba en ese parte de su ropa.

Después, en la carpeta de investigación, se describe que la mujer correteo al sospechoso por varias calles, y que en un punto, el delincuente le aventó el monedero a un cómplice. Posteriormente el ladrón fue detenido por un grupo de personas que auxiliaron a la joven. Al lugar llegaron policías, quienes presentaron ante el Ministerio Público al ladrón, quien fue identificado como Oscar "R" de 46 años.

No obstante en la denuncia nunca se menciona que el individuo le tocó el trasero a la mujer e incluso que le dijo obscenidades. "Se me acercó y me dijo que me la quería meter (..) ya después me puso su mano en mi trasero, en la parte derecha en donde estaba mi bolsa. Fue en el momento en que me dijo que si nos íbamos a la cama", narró la entrevistada.









(Sharira Abundez)