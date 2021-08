Ángel dejó la secundaria por ayudar a sus padres; es parte del rezago educativo de Edomex

TOLUCA.-Cuando tenía 13 años de edad, Ángel Eduardo Díaz decidió dejar de estudiar para dedicarse a trabajar y así ayudar a su familia con los gastos. Aunque de inicio sólo trabajaba en las tardes como empacador en un supermercado, terminó por abandonar totalmente sus estudios de secundaria cuando entró a laborar en una panadería por las mañanas.

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA) entre los principales factores para que una persona decida dejar sus estudios son la pobreza, los roles de género y los embarazos adolescentes por lo que existen 93 millones 985 mil 354 personas de 15 años o más con rezago educativo a nivel nacional.

En el Estado de México, de donde es originario Ángel Eduardo, el rezago educativo lo padecen 3 millones 237 mil 654 personas, de éstas, 372 mil 454 son analfabetas y 2 millones 13 mil 495 no tiene la secundaria concluida.

"Me quedé prácticamente en el último año pero por cuestiones económicas, me gustó más estar trabajando, lo que es ganar un centavo extra para poder ayudar a mi familia un poco y empezarme a comprarme yo mismo cosas, me gustó, desde muy chico soy autónomo, entonces pues más que nada por eso me salí".

A sus 18 años, Eduardo concluyó la secundaria, durante la pandemia decidió hacerla en línea a través del INEA, aunque no todos optaron por lo mismo, la crisis que la covid-19 desató generó que se perdieran alumnos de 15 años o más.

En 2019, el INEA logró atender a 49 mil 285 mexiquenses, durante 2020 fueron 12 mil 098 los interesados en continuar con sus estudios de educación básica pero en el primer semestre del 2021 apenas llegaron 8 mil 522 interesados.

"La verdad es que fue un proyecto que la verdad se tardó un año en poder lograrlo. Yo trabajaba y se me hizo menos complicado, como fue en línea, más que nada, fue una gran ventaja, de hecho es una de las ventajas que tiene el INEA, que es en línea y es que en las mañana no es como un horario a la de fuerzas como en las escuelas", relató Eduardo.

¿QUÉ ES EL INEA?

Cecilia Orozco López, Directora Nacional Académica del INEA, explicó que la institución se encarga de trabajar para combatir el rezago educativo, para acercar a las poblaciones más vulnerables los mecanismos necesarios para el ejercicio del derecho a la educación.

Tan sólo en el Estado de México, destacó, se tiene que trabajar de la mano de la Secretaría de Educación estatal, dependencia que facilita la prestación de servicio por parte de profesores mientras que cada municipio les otorga un espacio para instalar las Plazas Comunitarias donde no sólo se dan clases sino que se instalan los coordinadores.

Es la entidad mexiquense, por números absolutos, la que tiene una mayor tasa de rezago educativo a nivel nacional, misma que se concentra en los municipios de San Felipe del Progreso, San José del Rincón y Chimalhuacán.

"En el Estado de México, la mayor cifra se encuentra justamente en el nivel de secundaria, muchas personas no han podido concluir sus estudios de secundaria por diferentes razones, principalmente por el tema de la pobreza, la falta de acceso a la posibilidad de poder entrar a la educación formal. Además, la cifra se centra en los hombres, a diferencia de otros estados donde son las mujeres. Estas cifras nos hablan de hacia qué población tenemos que dirigir la estrategia".

LA PANDEMIA TAMBIÉN SIGNIFICÓ DESERCIÓN

La directora académica del INEA reconoció que la pandemia de covid-19 orilló al sistema a buscar estrategias de acercamiento con la población vulnerable. El desempleo y la enfermedad misma generó una pausa en el combate contra el rezago.

"En el INEA no dejamos de trabajar, aun en este contexto, durante la pandemia en el instituto continuamos trabajando para poder ofrecerle a la población alternativas para poder aprovechar, de alguna u otra forma, el tiempo en casa, el tiempo de la pandemia para poder justamente realizar los estudios de primaria y secundaria. Los asesores y las autoridades educativas hicieron una gran labor para poder, justamente, acercar los servicios pero este contexto hizo que la gente prioritaria otro tipo de actividades".

Entre quienes trabajan como asesores, destaca Jessica Galas, ella trabaja en la región sur del Estado de México y busca que no dejen de estudiar.

"El impacto que yo tengo con ellos es de que yo los ayudo, los apoyo, atiendo sus necesidades básicas, ellos me comentan las situaciones por las que están pasando, cómo ellos pudieron acercarse para poder estudiar para poder aprender porque a veces se les complica ya sea por las situaciones familiares que ellos viven... tengo que trabajar con ellos, soy su apoyo".

Uno de los casos que más le han marcado, reconoció, fue el de una joven que desde los ocho años trabajaba en los campos de jitomate en la comunidad de Agua Bendita del municipio de Tenancingo.

"Cuando ella se fue a vivir a Tenango del Valle, conoció el INEA y pude asesorarla para que terminara su primaria y ahorita está estudiando la secundaria pero sí fue un problema muy grande ya que sus papás no le dieron los estudios, se le ha dificultado mucho porque quiere un mejor futuro, quiere ser maestra aunque no cuenta con el respaldo de la familia, ahorita apenas tiene 16 años y es una gran persona porque no ha dejado de luchar".

Eduardo concluyó la secundaria en línea durante la pandemia

PESE A TODO, MÁS DE MIL PERSONAS PRENDIERON A LEER

En lo que va del 2021, en el Estado de México mil 124 personas de más de 15 años, muchas de ellas adultos mayores, han aprendido a leer, mil 776 terminaron su primaria y 5 mil 622 obtuvieron su certificado de secundaria, una de ellas fue Eduardo, quien a sus 18 años se comprometió a continuar con los estudios de bachillerato para, un día, convertirse en abogado.





(SAB)