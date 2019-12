Ana María fue atropellada con su auto varias veces hasta la muerte; sospechan de ex novio

La muerte de Ana María fue clasificada como un homicidio de tránsito y no como feminicidio (Foto: Cuartoscuro)

El cuerpo de Ana María, de 34 años, fue entregado a sus familiares el 28 de febrero; Yair, su pareja, continuamente la celaba y le revisaba el celular, informó Reforma.

La comerciante tenía dos hijos, dos hermanos y cuatro sobrinas pequeñas.

El 16 de febrero, luego de tener una discusión e intentar acabar su relación de cuatro años con Yair, Ana dejó ir a sus dos hijos adolescentes a una fiesta y ella asistió a otras con sus amigas.

Sin embargo, ya no volvió por sus hijos para llevarlos a casa, como habían quedado.

Fue entonces que la familia inició una búsqueda en redes sociales y levantaron un acta por desaparición en la Fiscalía de Texcoco, donde residen.

La búsqueda en redes sociales derivó en que fueran informados del cuerpo de una mujer con características descritas en Apizaco, Tlaxcala.

Pasaron tres días de trámites tortuosos y de contactar a amigos para que les ayudaran, los restos les fueron entregados el 28 de febrero.

"A todos nos quitaron algo, desde sus hijos, mis hijas a su tía consentidora, sus amigas Es un dolor tan fuerte que así vamos a vivir y así vive mucha más gente, no es posible", dijo Marimar, hermana de Ana.

Peritajes de la Fiscalía de Tlaxcala apuntan que Ana María fue arrollada con su propio automóvil en múltiples ocasiones.



La familia de Yair aseguró que probablemente se encontraban juntos, cuando supieron de la desaparición de Ana. Entonces Yair también fue reportado como desaparecido.

Personas cercanas a Ana y familiares declararon ante el Ministerio Público que su relación era difícil, ya que Yair la celaba y revisaba su celular.

Su muerte fue clasificada como un homicidio de tránsito y no como feminicidio.

Hasta el momento las investigaciones no han continuado por 10 meses, por falta de coordinación entre agentes del Ministerio Público de Texcoco, donde residía la víctima y se reportó su desaparición; y el de Tlaxcala, donde su cuerpo y vehículos fueron localizados.

Yair Espinoza Vergara lleva 10 meses reportado como desaparecido, sin embargo, familiares de Ana María han asegurado haberlo visto.

A pesar de ser el principal sospechoso del asesinato de su ex pareja, el sujeto no puede ser ni siquiera llamado a declarar, al ser considerado como no localizado.

En los primeros 10 meses de 2019, se han cometido 272 feminicidios en el Estado de México. En esta entidad hay 11 municipios con Alerta de Género, pero Texcoco no es uno de ellos.

