AMLO refrenda apoyo a Sheinbaum frente a controversia de DNV

Frente al tercer y último reporte emitido por la empresa DNV en torno a las fallas de la L12 y la polémica ocasionada en torno a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a la mandataria capitalina frente a los cuestionamientos que le han hecho.

Durante su conferencia de prensa Mañanera, AMLO señaló que Sheinbaum es una mujer íntegra y honesta además de que apuntó que los ataques en su contra son "naturales".

"La jefa de Gobierno tiene todo nuestro apoyo. Es una mujer íntegra, recta, honesta y que está siendo sometida a fuertes presiones", afirmó el dirigente de la 4T.

De igual forma, el presidente dijo que es necesario esperar el informe de la Ciudad de México para conocer a fondo los detalles del caso además de que reiteró su confianza en la jefa de gobierno.

"Hay que esperar lo que ella informe, lo único que puedo decirles es que le tengo confianza, es una mujer recta, honesta; como también le tengo confianza, para que no se vaya a estar interpretando, al secretario de Gobernación, por eso lo invité a que me apoyara, me ha ayudado mucho", dijo AMLO.

Por último, López Obrador comentó desde palacio nacional que estas acusaciones son parte de una "temporada" por lo cual esto es algo "natural" y agregó que no debe de haber gente tapada ante ningún tema en su administración.

CAO