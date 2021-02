AMLO presenta en Tlalnepantla "Jóvenes construyendo el futuro"

Este jueves en Tlalnepantla, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el programa de "Jóvenes construyendo el futuro".

Durante la presentación en conjunto con la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, comentaron que el programa es para brindar a los jóvenes mexicanos un futuro mejor.

Hoy inicia el extraordinario programa Jóvenes Construyendo el Futuro con el que garantizaremos —como nunca se había hecho en el país— el derecho a estudiar y trabajar para todos aquellos que han sido discriminados y marginados. https://t.co/Xj1MQRx41I pic.twitter.com/JQYrCulZ4E — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 10 de enero de 2019

La convocatoria del programa para becarios y tutores se abrió en diciembre y tiene como meta registrar a 2.3 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan para que se capaciten durante un año en empresas, sector público y sector social; hasta el momento se han registrado un millón 100 mil jóvenes. El programa no tiene límite de cupo de estudiantes, pues "se logró un presupuesto de 44 mil millones de pesos".

El programa ofrece una beca de 3 mil 600 pesos a jóvenes de entre 18 y 29 años, así como un seguro médico que cubre accidentes, enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo; al finalizar se les entrega una constancia de habilidades y competencias.

Durante la ceremonia se le notificó al presidente del fallecimiento del exgobernador del Estado de México Alfredo del Mazo González, por lo que se dedicó un minuto de silencio.

AMLO pide un minuto de silencio por el fallecimiento de Alfredo Del Mazo González padre Alfredo Del Mazo Maza https://t.co/xCqyMJOlLI pic.twitter.com/u0SBi9tZ63 — La Silla Rota (@lasillarota) 10 de enero de 2019

