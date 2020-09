AMLO nos lleva al socialismo chavista: manifestante de Frenaaa

Horacio Pérez, integrante del Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa) por más de un año, aseguró que es desempleado y que por sus propios medios puede financiar el seguir manifestándose.

“(Me interesa manifestarme) por el rumbo que está tomando el gobierno para llevarnos al socialismo chavista”, aseguró el integrante de Frenaaa que afirma que vive de sus rentas, pues tiene negocios, por lo que no tiene problema de dinero.

Un grupo de 50 manifestantes del movimiento Frenaaa se encuentran en la esquina de avenida Reforma esquina con Juárez custodiando las casas de campaña que fueron colocadas desde el sábado.

En un recorrido por este lugar, La Silla Rota constató que muchas de estas se encuentran vacías. "Es porque pronto se ocuparán", aseguraron algunos de los manifestantes.

#AlMomento | Un integrante del movimiento frenaaa declara a @lasillarota las razones por las que se manifiesta en la av. Juárez y cómo, pese a ser desempleado, puede hacerlo. *yn pic.twitter.com/sw5l9PLltn — La Silla Rota (@lasillarota) September 21, 2020

La mayoría de ellos son adultos mayores y aseguran que permanecerán aquí pese a la pandemia. A pregunta expresa de si algún partido político los respalda económicamente en esta protesta, aseguraron que no y que esta protesta la están pagando de sus propios recursos.

El lugar se encuentra blindado sobre avenida Reforma por mujeres policías quienes colocaron una valla para protegerlos del paso de los vehículos. En otro punto los policías que se encuentran son hombres custodiando con vallas.

#AlMomento | Así se encuentra el campamento frenaaa en av Reforma esquina con av Juárez. Muchas casas de campaña de encuentran vacías. Manifestantes afirman que pronto ser ocuparán. *yn pic.twitter.com/74MippV8se — La Silla Rota (@lasillarota) September 21, 2020

AMLO PIDE A FRENAAA ESPERAR A LA REVOCACIÓN DE MANDATO DE 2022

El presidente López Obrador afirmó que no se permitió el acceso de Frenaaa al Zócalo por riesgo de provocación.

“Ese tema lo maneja el gobierno de la Ciudad y la información que me dieron es que había riesgos de provocación y la verdad es que sí queremos cuidarlos. Ayer mismo que uno de los dirigentes se puso mal sí di instrucciones para que se le atendiera, que no faltara servicio médico y están en su derecho de manifestarse”, apuntó.

López Obrador volvió a llamar a los líderes de Frenaaa que se queden en el campamento, junto a los inconformes.

“Tiene que ser auténtico: manifestaciones en carro, ahora fue un avance, porque ya es una manifestación de otro tipo con casas de campaña, pero que no sean sólo las casas de campaña, sino que se queden ahí, que no se vayan a hoteles. Yo me quedaba en el campamento (en Reforma, en 2006)”, afirmó.

Destacó que habrá una oportunidad para que le revoquen el mandato a través de una consulta que se realizará en el primer trimestre de 2022, aunque reiteró que preferiría que se adelantara para la elección de 2021.

