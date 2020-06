AMLO debe usar cubrebocas en giras: Mario Molina

El premio Nobel de Química 1995, Mario Molina, consideró que el uso de cubrebocas puede ser una gran diferencia para evitar el número de contagios de la covid-19 y así lo demuestra la experiencia en Nueva York, donde a partir del uso del adminículo, bajaron los casos y las muertes.

"En Estados Unidos no habían solicitado el uso de cubrebocas como una cosa obligatoria y lo que vemos en Nueva York es cómo sube el número de contagios y cuando anuncian después de semanas que sí hay que usar cubrebocas como cosa obligatoria, cambia la curva", dijo Molina, quien fue invitado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a su conferencia de prensa virtual.

"Son muchas muertes las que se evitaron en Nueva York e Italia. (Con el cubrebocas) evitamos que la gente se muera", afirmó.

Sobre si recomendaría al presidente Andrés Manuel López Obrador usar cubrebocas, dijo que sí.

"Un presidente rodeado con sana de distancia y hacer una conferencia como la de aquí (virtual) no, pero si va a hacer una gira en la que va a estar con mucha gente sí sería importante usarla para poner el ejemplo, es una crítica que se le ha hecho al presidente Donald Trump que usa sus medicinas. Él quiere tener su propia ciencia, yo lo que recomiendo es que los líderes como hace la doctora Sheinbaum es que es importante usar la máscara".

Recordó que en el caso de China el uso de cubrebocas fue obligatorio para la población desde el inicio de la crisis sanitaria y eso permitió bajar los casos con mayor anticipación.

"En China usan cubrebocas precisamente por la calidad del aire, es una cosa casi cultural pero en México y Estados Unidos la población no está acostumbrada y es importantísimo, no solo si está contagiada sino para protegerse a ellos mismos y que no se contaminen", explicó el científico mexicano, quien lleva años en la investigación de los efectos nocivos de las micropartículas.

Molina consideró que fue un error de la Organización Mundial de la Salud (OMS) considerar que el coronavirus no se transmitía por las micropartículas o aerosoles, lo que impidió que la recomendación del uso de cubrebocas no se generalizara.

"Estas partículas salen al hablar. Un error de la OMS que estaban equivocados es que la transmisión del virus nada más se hace por gotas grandotas cuando uno tose o estornuda. Lo que no reconocían es que no solamente son esas gotas gigantescas, los aerosoles que no se ven, pero por fortuna se pueden parar con máscaras pero hay una diferencia enorme al usar cubrebocas, antes pensaban que solamente era importante usar la mascara si uno está enfermo para no contaminar a la gente", añadió.

"Es muy importante no solo para no pasar gotas, ni siquiera a los que están muy cerca".

El doctor Mario Molina acaba de presentar la semana pasada un estudio sobre la importancia de los cubrebocas para evitar más contagios de coronavirus, lo que contradice lo que en México el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell repitió en sus conferencias vespertinas que no era indispensable para combatir a la propagación de la covid.

Molina advierte sobre contagio por medio de micropartículas

El 8 de junio Mario Molina se reunió con la comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados.

En dicha reunión, de acuerdo con un audio al que La Silla Rota tuvo acceso, adelantó que ya preparaba un estudio sobre la importancia del uso de cubrebocas para evitar el contagio de la covid a través de las micropartículas.

"Lo que está clarísimo es que con los cubrebocas se evita respirar aerosoles, las partículas pequeñísimas que entran directamente a los pulmones".

También les dijo a los legisladores que considera "un error garrafal" la reducción del presupuesto destinado a la ciencia en México, más en tiempos de la pandemia.

Además destacó la importancia de impulsar las ciencias básicas en México.

"Es una inversión ampliamente justificable como se ha demostrado históricamente".

El estudio del Premio Nobel sobre la importancia de los cubrebocas fue presentado el 12 de junio, como informó La Silla Rota.

