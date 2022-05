¡Amiga date cuenta! Chavo sale corriendo y deja a su novia en asalto en Ecatepec

Las parejas suelen decir que estarán contigo en las buenas y en las malas y que hasta darían la vida por ti, pero en los hechos no siempre es así, tal como le ocurrió a una mujer en Ecatepec.

Una cámara captó el momento del asalto que sufrió una pareja a manos de unos "motorratones" y cómo el hombre salió corriendo dejando a la joven mujer sola con los delincuentes.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de mayo en la colonia Polígonos, en Ecatepec, Estado de México. Tomados de la mano, la pareja caminaba tranquilamente por la acera cuando dos hombres en una motocicleta se orillaron.

Al ver que los asaltantes frenaron cerca de ellos, el hombre soltó la mano de la mujer y salió corriendo, mientras el ladrón le suelta una patada.



Ella intenta seguir caminando normal y se lleva la mano hacia el rostro como para quitarse los audífonos, entonces el asaltante la jalonea y le arrebata el celular que llevaba en una de las bolsas de su falda.

El ladrón regresa a la moto, donde lo esperaba su cómplice, y emprenden la huida. A sólo unos pasos se encontraba otro hombre que presenció todo, pero tampoco hizo nada.

(Foto: Tomada de video)

"Motorratones", al alza en Edomex

La Silla Rota publicó el viernes pasado el aumento de los asaltos cometidos por "motorratones". Las autoridades señalaron que el problema para la detección de este nuevo modus operandi que se reconoce va en aumento en especial en los municipios de Toluca y Metepec, es que muchas veces no es denunciado por lo que las herramientas para enfrentarlo se reducen a la operación preventiva de la policía municipal.

De acuerdo con Jesús Ramírez Manzur, director de Seguridad Pública de Metepec, ese tipo de delincuentes han proliferado en el municipio, mientras hacen frente a otro tipo de delitos, la falta de denuncia ha permitido que los "motorratones" continúen operando.

"En enero teníamos alrededor de 27 robos por mes, era lo que nos estaba arrojando, el mes anterior únicamente teníamos cuatro, ha venido disminuyendo. Yo no quisiera adelantarme, tengo la visión puesta en el primer semestre de este año para poder hacer un análisis delincuencial efectivo. Nos ocupa mucho el robo a transeúnte, hemos detectado motocicletas que pasan y arrebatan el celular. Desgraciadamente no encontramos, a la hora de ponerlos a disposición, alguna carpeta de investigación, desgraciadamente la mayoría de las personas que son víctimas no denuncian", indicó.

Para el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), Rodrigo Martínez-Celis, es necesario que haya un control sobre la compra-venta de motocicletas para que queden registradas y se pueda tener los datos precisos a la hora de las detenciones.





MRV