América desapareció mientras trabajaba como chofer en Chimalhuacán

CHIMALHUACÁN. - América Vianet Hernández Morales, de 35 años de edad, salió a trabajar el pasado 25 de septiembre a las 12 horas; ella, presta servicio como conductora en las plataformas Uber, Didi y Corner Shop.

La última vez que se supo de ella fue cuando se encontraba en el barrio de Talladores en el municipio de Chimalhuacán, prestando un servicio.

Circulaba en un auto Versa color azul metálico placas H97AWY con el que desapareció.

Ya casi tiene un mes de su ausencia y sus familiares, así como sus compañeros, la siguen buscando.

El mismo día que reportaron que ya no regresó a su casa, se inició una denuncia en la Fiscalía General de Justicia del estado de México (FGJEM) que de inmediato lanzó una alerta Odisea.

El día que desapareció en Chimalhuacán, vestía pantalón de mezclilla negro, blusa beige y tenis negros marca Adidas.

De acuerdo a sus compañeros, América Vianet trabaja para las plataformas de Uber, Didi y Corner Shop.

"Alrededor de las 10 de la noche nos percatamos de su perdida, ya que por lo normal ella llegaba a las 9 de la noche, tratamos de comunicarnos con ella via Whatsapp y llamadas y nunca logramos hacerlo, hasta el momento no sabemos su última ubicación, no sabemos de su paradero", informaron.

Por ello, la buscan ya que también el auto que maneja no aparece y aún no se tiene mayor información sobre su paradero.

