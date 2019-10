Amenazas a activista Frida Guerrera, ¿en qué va el caso?

Durante el juicio en contra de Said, acusado por amenazas de muerte contra la activista que denuncia feminicidios, Frida Guerrera, los abogados del acusado ofrecieron 3 mil pesos a la activista por reparación de daños, sin embargo no los aceptó ya que lo que pide la también comunicadora es una disculpa pública.

En entrevista con La Silla Rota, Frida Guerrera expresó que busca que Said se disculpe públicamente en una conferencia de prensa y en un espacio pagado por él en el Centro Nacional de Comunicación Social A.C. y agregó que al no llegar a un acuerdo con la parte acusada, se realizará una tercera audiencia en la que de no aceptar disculparse se buscará llevar el caso a juicio.

Comentó que a pesar de los avances en la Ley Olimpia, esta se enfoca en castigar la "pornovenganza" pero no las amenazas de muerte como las que recibió la comunicadora.

Por otro lado, agregó que su denuncia pudo proceder debido a que se encontraba en la Ciudad de México y denunció la gravedad de que las instituciones no estén a la altura en otras entidades del país ya que nadie se quiere hacer responsable.

Mi única postura es que ofrezca disculpas a todas las defensoras, si no quiere nos vamos a juicio", declaró la activista.

Explicó que el juez que maneja el caso sugirió que la disculpa fuera en un periódico a nivel nacional, sin embargó expresó que no aceptará ninguna disculpa anónima y que no le parece suficiente esta solución.

Por último dijo que en México parece más importante cuidar los derechos humanos de los agresores que de las víctimas y afirmó que no debe pasar de la próxima semana para realizar la tercera audiencia.

Dijeron que acepté 3 mil pesos como reparación de daños y no es cierto" afirmó.

Durante la segunda audiencia, los abogados defensores del técnico en electrónica, quien hostigó y amenazó a Frida Guerrera a través de redes sociales durante mucho tiempo desde la ciudad de Puebla, Puebla explicaron que el acusado tomaría un curso sobre derechos humanos y equidad de género además de recibir terapia sicológica en línea "referente al manejo de emociones".

Por otro lado, ofrecieron que Said no tener contacto con víctima, tanto de forma física como digital; disculparse por en redes sociales, pero con el rostro difuminado; no viajar al extranjero y pago de tres mil pesos, etcétera.

NO, es otro Said es https://t.co/y2OCXhggV6 de #2017, el qué refieres es el último y es la quinta demanda en #FEADLE. https://t.co/DyVdOFKApl pic.twitter.com/gj9F2iAES6 — FridaGuerrera #NIUNAMÁS (@Fridaguerrera) October 15, 2019

De no resolverse el caso, Frida Guerrera y su abogado podrían proponer irse a juicio y que en tres meses se dicte una sentencia y de esa forma se podría publicar el nombre del inculpado.