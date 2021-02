Amelia y Pablo, la pareja de tianguistas de Edomex que murió de covid

Amelia y Pablo estuvieron juntos más de 40 años; ella de 63 años, él de 73. Juntos vendían tenis en los tianguis de La Quebrada y juntos se contagiaron y murieron a causa del virus covid-19.

Pablo fue el primero que falleció, el 17 de abril; dos días después Amelia.

Ambos habían sido internados en el hospital 72 del IMSS de Tlalnepantla, cuando empezaron a toser agustiadamente. No podían respirar.

Ambos compartían todo juntos, sabían de la presencia del coronavirus, pero no llegaban a entender lo peligroso que era.

Nunca supieron cómo se infectaron, sólo que fue en uno de los tantos tianguis a los que acudían a vender sus tenis.

El hombre, muy trabajador desde joven, se hizo de unas máquinas para la fabricación de tenis y desde hace más de 40 años se dedicó a esa actividad. Su esposa Amelia, lo respaldaba y lo acompañaba a los tianguis a ofrecer su mercancía.

Ambos estaban en medio de los puestos, de la gente, ofreciendo, vendiendo, regateando con la clientela.

No usaron cubrebocas, guantes o alguna medida sanitaria para protegerse a pesar de que escuchaban por la radio y televisión que en el país avanzaba el covid-19.

No se sabe si fue por algún cliente que tosió frente a ellos, en el camino de regreso a su casa o por alguna circunstancia diferente.

Ambos, Amelia y Pablo, ya no se pudieron mirar por las mañanas, ni levantarse temprano para ir a vender tenis a los tianguis; ambos quedaron en cajitas de madera en las que guardaron sus cenizas.

Ningún familiar los pudo ver en sus últimos momentos, ni un adiós, ni un rezo, mucho menos velorio.

Al igual que Amelia y Pablo, hay infinidad de tianguistas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, que no saben lo letal que es contraer el virus.

Los más vulnerables son personas mayores como Amelia y Pablo, pero también en las estadísticas de fallecidos figuran hombres y mujeres más jóvenes.

Esta pareja de vendedores de tenis, solo quedó en la estadística, entre los 71 fallecidos por el covid-19 que reportó por la mañana de este miércoles 22 de abril la Secretaría de Salud del Estado de México.

Tianguistas de Edomex, sin acatar la sana distancia

Aún así, miles de tianguistas y comerciantes se niegan a obedecer las indicaciones de los gobiernos municipales de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz, Naucalpan, Tlalnepantla, entre otros de la zona metropolitana, para resguardarse en sus casas y no arriesgarse.

La demanda de los tianguistas es justificada. "De qué voy a vivir”, "qué les voy a dar a comer a mis hijos", "vivo al día", "si no me mata el virus, me mata el hambre", suele escucharse en las reuniones con los directores municipales de vía pública.

Pero desconocen lo mortal que es contraer el virus como sucedió con Amelia y Pablo.

En Ecatepec, el alcalde Fernando Vilchis Contreras, intenta retirar a los ambulantes de las calles. Pero se resisten.

Tan solo esta mañana, en Nezahualcóyotl, unos 40 comerciantes de la zona norte de productos no prioritarios bloquearon la avenida Central con calle La Noria de la colonia Popular Avícola, para presionar a las autoridades a que se les permita la colocación de su tianguis.

Lo peor sucedió en Ozumba, cuando más de 500 tianguistas se aglomeraron en la entrada de la presidencia municipal, muchos de ellos sin cubrebocas, para exigir que se les permita colocar sus puestos para la venta comercial.

Pero por más que Martín Martínez, encargado de Regulación Comercial de Ozumba, les explicó del peligro que existe al estar concentrados en un solo sitio, sin medidas de protección, no lo entendieron.

Al tianguis de Ozumba acuden más de 2 mil 500 comerciantes, de acuerdo con el ayuntamiento, pero por la contingencia sanitaria sólo se permitirá la colocación de 500 y con productos alimenticios, que sean originarios del municipio y que hayan pagado su permiso.

Sin embargo, el resto de tianguistas no aceptan la medida y vociferan contra las autoridades municipales.

En Chalco, las autoridades municipales acordaron con los tianguistas que a partir del 23 de abril ya no se colocarían en la zona centro como lo hacen tradicionalmente.

Mientras que en Texcoco, la alcaldesa Sandra Luz Falcón Venegas, acordó con los tianguistas que no se colocarían durante dos lunes seguidos, el 20 y 27; sin embargo, aún no se decretada la fase 3, así que tendrá que volver a negociar, para evitar que se coloquen sobre la avenida Las Torres, mientras pasa la emergencia sanitaria.

fmma