Ambientalistas de Cuautitlán piden al Gobierno no destruir parque

CUAUTITLÁN IZCALLI.- Vecinos de la colonia Ensueños exigieron al gobierno municipal que no permita la construcción de alguna obra en el pasaje conocido como Paseo Solidaridad, aledaño al Parque Lago Espejo de los Lirios y el cual tiene una extensión de nueve mil 321 metros cuadrados, pues históricamente ha pertenecido a esta comunidad como un espacio de recreación para quienes habitan esta comunidad.

De acuerdo con los vecinos, este sitio ha permanecido como un centro de reunión y recreación para quienes habitan esta comunidad desde hace más de 35 años, por lo que lamentaron que el gobierno municipal que encabeza Ricardo Núñez Ayala haya entregado una licencia de mecánica de suelos a favor de un particular y quien presuntamente busca destruir esta área verde con fines económicos.

"Este parque es una referencia para las familias, pues ha sido, es y será un espacio de esparcimiento para quienes habitamos aquí y por eso pretendemos defenderlo a como dé lugar, por eso exigimos que el gobierno municipal revise la condición de este terreno que le pertenece a esta comunidad y del que hoy quiere adueñarse un particular", aseveró Jair Martínez, vecino de esta comunidad perteneciente a la zona centro de Cuautitlán Izcalli.

Disputa añeja

Testimonios de vecinos señalan que la disputa por la propiedad de este parque se reactivó hace un par de semanas, cuando un grupo de personas pertenecientes a una constructora comenzaron a hacer perforaciones y mediciones en el predio, aparentemente amparados con un permiso que les otorgó la Dirección de Desarrollo Urbano a favor del particular, lo que generó enojo entre los colonos que señalaron que existe un sentencia emitida por un juez federal, en 2014, en la cual se acredita que el predio es propiedad municipal.

"Es imposible que hoy un líder transportista pretenda venir y adueñarse de un terreno que ha servido para que quienes vivimos aquí podamos hacer actividades recreativas y familiares, y lo peor de todo, es que lo están haciendo bajo el amparo del gobierno municipal, aun cuando las administraciones locales lo han equipado con juegos infantiles y tenemos conocimiento que fue decretada como área natural desde 2009, pues forma parte de una extensión del parque Lago Espejo de los Niños", comentó Brenda, vecina de esta comunidad.

Los colonos señalaron que la disputa por la preservación y conservación del predio data del año 2012, cuando el particular demandó al gobierno municipal de la entonces alcaldesa y hoy dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra del Moral Vela, por la propiedad del predio; sin embargo, en 2013, se emitió una sentencia que fue contrademandada y en la que el juez federal dio avance al juicio de amparo 495/2013 a favor de los vecinos.

"Desde que el juez brindó ese amparo, este espacio no se ha tocado por el particular, porque no se pudo acreditar la propiedad y el interés jurídico; es decir, el presunto dueño no aportó los elementos para la acción de constitucionalidad que le dé la razón y ese es el antecedente más importante para todos los juicios que quiere reiniciar esta persona. En este tiempo, las administraciones lo han preservado y equipado para la ciudadanía y por eso nos llama la atención que nuevamente quieran retomar un procedimiento que a todas luces es ilegal", comentó otro vecino que está llevando la defensa jurídica, pero pidió no ser identificado por temor a represalias del particular.

Sí tiene dueño: alcalde

El alcalde Ricardo Núñez Ayala aseveró que, a partir de la protesta que llevaron a cabo alrededor de cien vecinos de la colonia Ensueños, su administración comenzó la revisión sobre la propiedad y encontró que, en el año 1972, se estableció un contrato de compra-venta a favor del interesado; sin embargo, aseveró que su administración trabaja para conocer el estatus de éste, toda vez que existen varios procedimientos legales que se han promovido desde el gobierno local para recuperarlo.

Reconoció que los estudios de mecánica de suelos se llevaron a cabo bajo el permiso de la Dirección de Desarrollo Urbano, pero justificó que la dependencia entregara el permiso so pretexto de que respondió de oficio al particular sin hacer una revisión previa de que éste acreditara la propiedad del terreno con la exhibición de la escritura, lo cual significó una omisión de los funcionarios.

Sin embargo, se comprometió a que, hasta en tanto, no se tenga certeza jurídica sobre el terreno, no se volverá a otorgar alguna licencia de construcción y/o funcionamiento para que el particular pueda llevar a cabo una obra en este sitio.

"Nosotros vamos a revisar perfectamente todos los elementos para presentar una acción administrativa por este predio, ya sea por ser un área natural o porque existe equipamiento municipal en él. Éste forma parte de una revisión de cerca de 900 predios que está llevando la administración municipal y lo que puedo decir es que nos estamos llenando de conocimiento para ver qué podemos hacer", dijo, al tiempo es que se comprometió a instalar una mesa de negociación cada 15 días con los vecinos para informarles sobre los avances en el rescate de este predio.

Está en los bienes públicos de Cuautitlán

Los vecinos de la colonia Ensueños dijeron desconocer el contrato de compra-venta emitido en 1972; sin embargo, señalaron que, en 1985, el también alcalde Lorenzo Vega inició el rescate del predio con el apoyo de los fraccionamientos vecinos de Cumbria y Colinas de Lago, logrando que un juez fallara a su favor y lo decretara como un terreno municipal, pues no se presentó alguna persona o empresa que lo reclamara, por lo que aparentemente quedó inscrito en los bienes de dominio público de este ayuntamiento.

Aunque, en 2011, apareció nuevamente el presunto propietario ligado con una organización de transportistas afiliada al PRI y que intentó recuperar el predio en una administración gobernada por ese mismo partido.

"En ese momento, organizaciones vecinales y ambientalistas también nos unimos y fuimos amenazados, pero logramos el amparo que sigue vigente. No vamos a permitir que nos lo quiten. No queremos pensar en que el alcalde le tiene miedo a un líder transportista", aseveraron.

(Sharira Abundez)