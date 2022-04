Alza en incendios forestales puede afectar calidad de aire en CDMX: Martí Batres

El secretario General de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, advirtió que en los últimos días hay una ola de calor en la capital que puede aumentar el número de incendios forestales, eventos que pueden afectar la calidad del aire de forma determinante.

Ante esta situación, el funcionario local emitió una serie de recomendaciones para que la ciudadanía evite generarlos:

"No realizar fogatas en los bosques, evitar las quemas agrícolas, no arrojar espejos ni vidrios en los bosques porque pueden tener un efecto de lupa, no tirar basura en los bosques y en general en la Ciudad, no lanzar colillas ni cigarros en los bosques y seguir todas las recomendaciones de las autoridades correspondientes", indicó.

Batres Guadarrama declaró que las diversas áreas del gobierno local, en colaboración con las de la Federación, están informando y realizando sus tareas, pero la participación de la ciudadanía "es la clave" para evitar los incendios.

Ante cualquier situación problemática, solicitó a la ciudadanía reportarla al 911.

Al mediodía de este domingo 3 de abril, Protección Civil de la Ciudad de México indicó que el índice UV era demasiado alto.

Recomendó protección contra la radiación solar para todo tipo de piel, aplicar protector solar FPS 30+, usar ropa de algodón, de manga larga; sombrero y gafas con filtro UV.

Se registran Índices de Radiación UV extremadamente altos, sigue estas recomendaciones:



?Utilizar gafas y gorra

?Usar bloqueador

?No exponerse al sol por tiempo prolongado



Toma tus precauciones y mantente informado.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/yEVWaLHxmZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 3, 2022

Pidió tratar de pasar el mayor tiempo posible en la sombra o en interiores, además de proteger a pequeños y adultos mayores.

ET