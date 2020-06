Álvaro Obregón ha gastado 61.5 mdp para contener covid: Sansores

La alcaldía de Álvaro Obregón ha destinado 61.5 millones de pesos para contener a la covid-19 en su demarcación, afirmo la alcaldesa Layda Sansores.

Entre otras acciones, ha distribuido despensas, alquiló cinco ambulancias adaptadas con cápsulas para enfermos de covid, ha enviado pipas a personas que la necesitan en estos tiempos donde la limpieza es prioritaria para enfrentar la pandemia, instaló un call center de apoyo para atender a personas con dudas sobre la pandemia y a quienes canalizan al gobierno capitalino y está a punto de inaugurarse el crematorio de la alcaldía.

Así lo informó Sansores en entrevista con La Silla Rota.

"La próxima semana echamos a andar el crematorio, hubo una inversión que valió la pena, que era lo que podía faltar, podían faltar ambulancias, y hay que reconocerlo. No sé por qué nos atraen más las sombras que la luz pero siempre vemos lo que falta y el que en la ciudad de México haya camas y ventiladores es de reconocerse. Es un gran esfuerzo de coordinación. Otros países ya tenían en estos momentos personas en la calle, aquí entraron la Secretaría de la Defensa, el canciller Marcelo Ebrard vio la relación con China y mandaron equipos, aquí hay camas", destacó.

Cuestionada sobre si considera que en la alcaldía el 15 de junio pudiera levantarse el semáforo rojo previó que quizá sea hasta el próximo mes de julio.

"Los pasos que se van a dar ahorita todavía van a ser muy lentos. Así como abrieron nada más la construcción, lo que obliga a abrir las tiendas que surten a la construcción. Pero está bien porque es la que deja más recursos a mucha gente. Abrieron la venta de cerveza que yo siempre preguntaba por qué clausuraron las cervecerías, eso repercutía en los empleados y el empleador pero la jefa de gobierno Claudia (Sheinbaum) dijo que a la Cervecería Modelo le dio luz verde porque tiene mucha posibilidad de tener los controles perfectos. Eso es una alegría para los ciudadanos, es que no se dan cuenta, los muchachos de arriba usan alcohol adulterado y espero con eso ya no.

"Creo que con optimismo vamos a dar pasitos, pero lo naranja lo vamos a dar a principios de julio, pero la gente se va cansando y cree que porque se abrió la construcción hay que ir abriendo todo y este esfuerzo no va a servir tan rápido como uno quisiera pero sí ha habido pasitos y eso estimula", respondió.

La entrevista se realiza a larga distancia, de manera virtual. Desde su casa, se aprecian en la mesa dos fotos donde se ve al lado de Andrés Manuel López Obrador. La alcaldesa consideró que el presidente enfrenta un gran reto con la pandemia.

"Es una situación que nos ha sacudido, un reto enorme para López Obrador porque tienes a los conservadores que están como fieras heridas que derraman óxido por donde se paran, eso es una realidad. No tienen fundamentos y sin embargo todos los días veo cómo critican cuando tienes un año de gobierno y lo recibes en escombros y tienes que retirarlos y ya quieren el edificio nuevo. Esto no es fácil, no es un conjuro, es un proceso de cambio, se cocina a fuego lento.

A Sansores se le preguntó sobre si como el titular del Poder Ejecutivo, que advirtió que si los casos de la covid-19 repuntan, se volverán a cancelar actividades, ella dijo estar en la misma sintonía.

"Absolutamente no hay más, no hay opción, esto depende de la resistencia de la gente, pero no tenemos un pueblo consciente en su alimentación. Alguien me decía que hay que hacer campañas sobre los alimentos que fortalecen el sistema inmunológico, la alimentación es básica".

Desde el inicio de esta emergencia sanitaria, las jornadas de #SanitizaciónAO no se han detenido y continúan en diversas colonias de la @AlcaldiaAO. Protegemos tu salud, tú, #NoBajesLaGuardia. El semáforo está en rojo y debemos extremar precauciones. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/QpwgwUWEtQ — Layda Sansores (@LaydaSansores) June 4, 2020

A LA MITAD DE LA TABLA

Sansores, quien antes de llegar a la alcaldía fue senadora por el Partido del Trabajo, afirmó que Álvaro Obregón comenzó con más casos de covid que otras alcaldías, pero ahora su situación ha mejorado.

"Por cada 100 mil habitantes estamos en el lugar 15, el segundo lugar de menos enfermos.eEn decesos en el séptimo lugar, a la mitad de la tabla".

La alcaldía tiene identificadas dos colonias donde viven personas mejor posicionadas económicamente, Olivar del Conde y Progreso Tizapán, que están entre las más afectadas en la demarcación. Pero ahí cuentan con posibilidades económicas para enfrentar la adversidad.

El problema es en las colonias con menos recursos, porque además se suma la alta incidencia de casos con diabetes, lamentó.

"No hay casa que no veas que tiene el pie que les ha sido amputado. Está muy fuerte la diabetes, la hipertensión y la obesidad, comen como pueden, son familias que arrastran por vida la pobreza, es probable que ahí tengas muertos", reconoció.

"En otros casos puede que suceda como en el pueblo de San Bartolo, gracias a un padre que trabaja en otra comunidad que oyó las campanas y avisó que estaba sucediendo algo, pero no querían decirlo porque la gente se sentía discriminada, así como hay solidaridad se discrimina.

"En el pueblo lo guardaban, en una familia murieron 3, luego enfrente 2 y en una calle ya teníamos 8 muertos. En silencio, no lo dice nadie, entonces los compañeros de varias áreas, de Protección Civil hablaron con los mayordomos y los líderes de la comunidad y ya ahorita hay otra reacción ya nos apoyan, ya sanitizamos", agregó.

También tienen un call center para canalizar casos al gobierno central y además ofrecen ayuda psicológica.

"Cuando pierden a sus familiares y no pueden verlos, entonces hay traumas y dinámicas nuevas que el ciudadano no lo espera y en estos momentos tan dolorosos pegan mucho".

Sansores explica que las ambulancias que rentó adaptadas con cápsulas para transportar pacientes con covid ya han sido utilizadas en varios traslados.

"Apoyar con ambulancias ha sido fundamental, luego no quieren ir las ambulancias hasta Santa Rosa, te haces una hora de trayecto para llegar al monte, nos hablan y lo hacemos. Es una manera de apoyarlas a ellas y a nuestras comunidades", explicó.

Respecto a la economía, uno de los aspectos donde la población ha resentido uno de los mayores golpes de la pandemia, se refirió al programa Mercomuna, una especie de papel dinero emitido por cada alcaldía y que en Álvaro Obregón se llama Obregones, para intercambiar por despensas, y que ha beneficiado a miles de familias.

"La jefa de gobierno alentó para apoyar a la economía local, a través de Mercomuna, acá son los Obregones, cada quien le puso nombre a estas herramientas de intercambio. Son muy importantes que nadie entendía lo que eran".

La lista de beneficiarios se conformó con el padrón de Liconsa que no está no politizado y así se evita a los intermediarios.

"Mercomuna tiene dos caras satisfactorias, apoyas a quien lo necesita y al comercio que la ha sufrido muy fuerte", afirmó.

Otra acción es que se dieron bicicletas a 16 mercados para que presten servicio a domicilio. Otro programa es dejar despensas a domicilios. Participan más de 200 jóvenes voluntarios que son apoyados por policías, aunque admitió que cuando la curva de contagios subió nadie quería salir.

"Los policías se prestaron porque en las comunidades son escaleras y escaleras, entonces es llevar paquetes a una dirección precisa donde nos solicitaron el alimento. Tenemos una buena comunicación con los concejales que dicen ´estas familias necesitan´ pero tenemos lineamientos como que si el esposo perdió su empleo o si hay discapacitados o enfermos de covid, les llevamos forzosamente.

"Si es un riesgo y todos tenemos el Jesús en la boca, se cuida lo que se puede y se trata de dar vitaminas a todos los policías. Les dimos Redoxón, Aderogyl, mascarilla y los estamos regañando porque luego no se las quieren poner. Es estar todo el tiempo con la mascarilla, el cubrebocas y ahora voy a buscar si con lentes es más fácil", adelantó.

Además les dan alimentación con verduras y en box lunch para evitar que vayan a los comedores.

"Luego están cansados, les damos terapias y luego despensas a ellos, sí se las llevan y a los trabajadores de limpia, no han parado un solo segundo en la calle".

También los vecinos de Santa Fe, San Ángel y la Guadalupe Inn han mostrado su solidaridad y han donado despensas.

Lo que ha sido complicado es evitar que la gente salga en la demarcación y no sólo en la demarcación que ella gobierna, sino para el resto de los 15 alcaldes, afirmó.

Lo deduce de las reuniones que semana a semana sostienen de manera virtual con Sheinbaum.

"Yo le decía en un momento a Claudia qué hacemos en los parques. Que quítalos, pero están hacinados en un cuarto. Encontramos nuestra estrategia donde nos va reportando todo el día desde el gobierno central donde hay gente acumulada, ´tienes 51 personas en tal lugar´. Llegamos con termómetros tomando la temperatura, se forman, les decimos ´esta zona está en riesgo´. Hemos logrado algo más con eso, al grado de que está bien abrir los parques al 30 por ciento para caminar, no los juegos por el acero, sí guardar la sana distancia. Ya lo necesitan relajando las medidas, esto ha sido parte de las acciones que llevamos a cabo, son bastante atinadas, llevando registro de cómo estamos nosotros y para ver dónde poner más dedicación", expresó.

"Otro trabajo importante es ordenar los tianguis y en lugar de reprimir es quitar a las 17:30 horas, ponemos cintas amarillas, las luces de dónde se establecen, donde se tienen que parar, se les toma la temperatura, tenemos manos amarilla, verde y roja ahorita están en el Pedregal haciendo operativos".

Aseguró que tienen los casos de covid detectados y georeferenciados. Saben que el primer caso empezó en la colonia Tizapán.

"Aquí empezó la pandemia con una joven que vino de España, aquí son 19 casos activos en el Pedregal que tenemos referenciados, aquí están sus calles, el equipo nuestro lo trabaja puntualmente con la jurisdicción sanitaria, tenemos un mapa georeferenciado con esa precisión donde tenemos a los enfermos, en esto estamos concentrados todo el día.

"Termino como a las 11 de la noche aparte que nos reunimos todo el gabinete de seguridad si hay trabajo", concluyó.

(Sharira Abundez)