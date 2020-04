Alsea, Parisina, Soriana y más... investiga CDMX empresas por covid-19

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y la secretaria de Trabajo y Fomento al trabajo, Soledad Aragón Ramírez dieron a conocer los protocolos de investigación a empresas que no respetaron los derechos de sus trabajadores durante la contingencia por el covid-19.

Soledad Aragón aseveró sobre las empresas, no esenciales, que aún no cierran sus instalaciones, afirmó que en conjunto con el Invea se inspeccionará y clausurará a quienes no sigan la norma establecida por la Secretaría de Salud y el Gobierno citadino.

Además dio a conocer que comercios como Cervecería de Barrio, Office Depot, Toks, El portón, Starbucks, Alsea, Soriana, entre muchas más son las principales empresas que han sido denunciadas por los trabajadores por no respetar sus derechos durante la contingencia sanitaria.

Despido, cambio de horario y sueldo son las principales quejas que han motivado a la Secretaría del Trabajo para investigar dichos negocios, por ello la secretaria reiteró la importancia de la denuncia ciudadana en estos casos.

Cómo denunciar

Se activó denuncias por Whatsapp para así facilitar la denuncia y que sea más cercana como efectiva el poner en marcha el protocolo junto a las instituciones de Gobierno para investigar la empresa que se acusa.

Otra forma es mediante correo electrónico, para así mantener la Sana Distancia y asegurar la integridad de los trabajadores afectados.

Apoyos económicos

Respecto a los comerciantes quienes no son asalariados se les darán más apoyos económicos aparte de los que se han invertido desde que empezó la contingencia.

La secretaria dio a conocer que el lunes entrará en rigor una página de registro para entregar más ayudas a diversas personas afectadas durante la contingencia..

Se darán dos meses de seguro de desempleo para las persona más afectadas por el covid-19.

Esta ayuda será hasta junio y afirmó que desde el 20 de abril ya se han entregado varios apoyos a personas quienes cumplan con los requisitos.

No descartó un incremento en esta medida de ampliación de presupuesto para las personas quienes perdieron sus empleos.

La secretaria mencionó que cada caso se investiga individualmente para que las ayudas lleguen a todas las personas quienes realmente lo necesiten.

De 12 mil solicitantes de estos apoyos sólo 478 personas cumplieron con los requisitos necesarios que son; no ser asalariadas, vivir, laborar en la ciudad y tener una credencial vigente para recibir el Apoyo Emergente.

Finalmente, reveló que de acuerdo con los datos y la anterior Emergencia Sanitaria de la influenza H1N1, se estima que haya 10 mil nuevos desempleados.

(Ameyaltzin Salazar)