Alistan aplicación móvil de calidad del aire personalizada en CDMX

El Departamento de Investigación en Hiperreactividad Bronquial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER) dio a conocer el proyecto para tener una aplicación móvil de calidad de aire para uso personalizado en la Ciudad de México.













El proyecto que se encuentra en la etapa de validación y se realiza con recursos que obtuvo de la convocatoria Salud (ECNT) 2019 de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI).

De acuerdo con Patricia Segura Medina, jefa del INER, encabeza al grupo de investigadores que colaboran en el proyecto que funge como una herramienta de comunicación para la población, en especial para personas susceptibles a los contaminantes del medio ambiente.

Además se sumará próximamente a los índices de calidad del aire con los que cuenta la Ciudad de México para que las personas usen la información, la individualicen y tomen decisiones con respecto a su salud.

La aplicación avisa en tiempo real la calidad del aire correlacionándolo con los posibles efectos a la salud y ofrece una predicción para las siguientes 24 horas que mide el Índice de Riesgo para Personas Susceptibles (IRPS).

La app proveerá al usuario de información sobre la calidad del aire y sus contaminantes, para determinar sus efectos en la salud, por ejemplo, alguien vulnerable sabrá si existen condiciones para que realice o no una actividad física o evalúe el tiempo que deba permanecer en el exterior.

"Las partículas suspendidas, que son las que se aerosolizan, vuelan y se mantienen en el aire, poseen un tamaño que se mide en micras, y pueden ingresar a través de la nariz y llegar a vías aéreas centrales y pulmones; las menores a una micra son las más peligrosas porque pueden llegar a la sangre y recorrer todo el cuerpo y sus órganos", señaló Patricia Segura.

APLICACIÓN PARA EL SECTOR MÁS VULNERABLE

Las personas más vulnerables a las concentraciones de contaminantes son los bebés muy pequeños, las personas de la tercera edad y las embarazadas, porque durante la gestación se hacen más sensibles a cualquier sustancia química, así como personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión.

El estudio tiene como base un estudio que se hizo en colaboración la SEDEMA y el Instituto Marron de Gestión Urbana de la Universidad de Nueva York, en el que se desarrolló un indicador que identifica la asociación entre la contaminación del aire y los efectos en la salud para habitantes de la Ciudad de México, explicó Segura Medina.

Los valores del indicador se desarrollaron a partir de los eventos de morbilidad respiratoria, por ejemplo, exacerbaciones de asma, que son más aplicables a las áreas de mayor preocupación, en comparación con otros con desenlace de mortalidad, como riesgos cardiovasculares.

Es así, dijo la investigadora del INER en entrevista para la SECTEI, que el IRPS está enfocado a las personas susceptibles a niveles bajos de concentración de los contaminantes, y se considera como una herramienta única, en comparación con los otros índices, al proporcionar un valor directamente asociado con el riesgo para la salud; es interactiva y de uso individual, pues cada persona tiene una susceptibilidad determinada.

"Esta aplicación no busca desplazar a los otros dos índices porque son de lo mejor que tenemos. El IRPS es complementario al Índice de Calidad del Aire actual; es una herramienta muy eficaz para pacientes asmáticos o con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que son muy susceptibles, pero dentro de este grupo hay individuos que lo son aún más", precisó.

La doctora en Ciencias Biomédicas especializada en asma, agregó que la idea fundamental de esta aplicación para teléfonos móviles es para que las personas la usen, porque considera que no hay efectos de los contaminantes en la salud si no se está expuesto, pero se trata de cultivar un pensamiento preventivo, no correctivo.

El IRPS no existe en ninguna ciudad de América Latina, pero ya se trabaja con otras ciudades del país, porque se cree erróneamente que la Ciudad de México tiene muy mala calidad del aire, y no es así, "hay siete ciudades que están por delante en cuanto a contaminación ambiental: Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Salamanca, Metepec, Toluca y Puebla".

(Ameyaltzin Salazar)