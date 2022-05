Alista Morena golpe al Instituto Electoral de la CDMX, acusa oposición

Tania Larios, diputada local del PRI, dio a conocer que un documento en el que se informa que será el próximo jueves 26 de mayo cuando el pleno del Congreso de la Ciudad de México discuta el dictamen que busca desmantelar el

Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

La iniciativa busca reformar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local con el fin de desaparecer áreas estratégicas del IECM. A través de su cuenta de Twitter, la diputada llamó a defender la democracia en la capital del país, ante los movimientos de Morena.

Atención??



El dictamen a la iniciativa de MORENA que pretende desmantelar el Instituto Electoral de la Ciudad de México @iecm se discutirá el próximo Jueves 26 de Mayo en el pleno del @Congreso_CdMex



¡No podemos permitir que MORENA desaparezca la democracia en la capital! ? pic.twitter.com/Kvps4vZjJD — Tania Larios (@TaniaLariosMX) May 24, 2022

De acuerdo a la columna de las Lenguas Viperinas, el viernes pasado, morenistas impulsaron una iniciativa para propinar un golpe al Instituto Electoral de la CDMX, lo que causó cuestionamientos en redes sociales dirigidos a congresistas locales para conocer si votarán a favor o en contra del dictamen.

Héctor Díaz Polanco, presidente del Congreso de la CDMX, será el encargado de dirigir la discusión que se realizará el próximo jueves.

Al respecto, consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México hicieron un llamado al Congreso capitalino a realizar un análisis detallado de las implicaciones que supone la reforma de restructuración de este órgano electoral en los términos que la aprobó la Comisión de Asuntos Políticos el viernes pasado.

Los consejeros plantean una reestructuración de la institución se realice desde un enfoque técnico e integral, en concordancia con la política de austeridad y gasto eficiente asumida por el órgano electoral.

"Que atienda los principios de austeridad sin que se afecten tareas altamente especializadas y profesionales; todo bajo un diagnóstico objetivo que garantice el cumplimiento de atribuciones, principalmente de cara al Proceso Electoral Local", detallaron.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el recorte presupuestal al IECM no representa un golpe a la democracia, sino que busca evitar que el instituto siga siendo "un espacio de repartición de plazas y cuotas" de partidos políticos.

Cuestionada por la prensa, Sheinbaum defendió la iniciativa y argumentó que Morena busca que los recursos públicos se utilicen para el beneficio del pueblo y no para el beneficio de unos cuantos.

COPARMEX CDMX PIDE PARLAMENTO ABIERTO PARA ANALIZAR DICTAMEN

Coparmex CDMX expresó su preocupación ante la aprobación del dictamen que busca dar un golpe al Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Esta institución empresarial indicó que el IECM no puede prescindir de áreas centrales que cumplen con una función sustantiva para la transparencia y la fiscalización de las actividades de los partidos políticos, del Gobierno de la Ciudad, alcaldías, ciudadanos y otros posibles actores vinculados a las contiendas electorales.

"Confundir austeridad con impedir o limitar el legítimo derecho ciudadano por obtener de sus instituciones electorales la fiscalización plena y transparente de los recursos públicos, podría representar un duro golpe a la incipiente democracia capitalina", detalló en comunicado.

La Coparmex CDMX pidió pausar la aprobación de dicho dictamen, a fin de realizar un Parlamento Abierto en donde se presenten estudios y análisis más profundos sobre las implicaciones jurídicas, económicas y sociales de dicha iniciativa.





EL DICTAMEN APROBADO





La Comisión de Asuntos Políticos-Electorales del Congreso de la Ciudad de México durante sesión extraordinaria aprobó el pasado viernes 20 de mayo el dictamen para reducir siete áreas y atribuciones del Instituto Electoral local.

La reforma al Código Electoral de la ciudad se aprobó con 5 votos a favor, una abstención y 3 en contra.

El dictamen fue presentado el pasado 17 de febrero, por el diputado Carlos Hernández Mirón, en el que se prevé que se eliminen las áreas de Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos, Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, Unidad de Calidad, Unidad Técnica de Archivo, Logística y Atención a Órganos Desconcentrados y Centro de Formación y Desarrollo, además de que sus funciones serán trasladadas a otras áreas.

Asimismo, se aprobó que el área de Contraloría Interna se reduzca de cuatro a tres subcontralorías.

De acuerdo con el presidente de la Comisión, Temístocles Villanueva, el IECM es uno de los organismos más caros del país por lo que con esta reducción se busca ajustarse a los principios de austeridad y se tendrá un ahorro anual de 52 millones de pesos.

Durante la discusión de la iniciativa, la diputada del PRD, Gabriela Quiroga, señaló que su bancada no está de acuerdo debido a que se "obliga a la restructura un tanto atropellada del instituto", por lo que detalló que se requiere saber si esta restructura mantendrá las áreas especializadas y no pasen a ser solo administrativas.

En el momento de su intervención el diputado del PAN, Diego Garrido, condenó la reforma considerándola regresiva debido a que se desea suprimir áreas técnicas especializadas, sin tomar en cuenta las necesidades expresadas por los propios consejeros, quienes están de acuerdo en realizar una restructura pero que sea interna.

"Es el primer paso para desmantelar la institución democrática que cuenta los votos, lo que quiere Morena es una dictadura en donde controle el sistema democrático electoral de la Ciudad desde la oficina del gobierno central"

Advirtió que la intención de quitar atribuciones al Instituto Electoral local es el inicio de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quiso imponer en el país y no pudo y ahora lo intentaran en los Institutos locales, "este es el primer ejemplo, quieren poner en la Ciudad, en la Capital para después replicar lo mismo en todas las entidades federativas".

Explicó que "desaparecer la Unida Técnica de Fiscalización significaría una pérdida de autonomía técnica de gestión y política en sus tareas de fiscalización".

Además acusó que se busca desmantelar desde el gobierno federal el INE, iniciando con los organismos locales, como es el caso del IECM.

También aseguró que lo ocurrido en el Congreso es anticonstitucional, "esta Reforma es toxica, es regresiva, es anticonstitucional. Tantos años ha costado a tantos mexicanos construir estas instituciones democráticas para que de un plumazo vengan a minar esa autonomía y fortaleza institucional".

El diputado panista, Ricardo Rubio, aseguró que de "nueve personas, un plumazo, van a desaparecer prácticamente la democracia en la ciudad".

Lamentó la desaparición de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, ya que en caso de que la absorba otra área sería violatorio a la Constitución, al Marco Normativo y a las tratados internacionales, debido a que se debe el gobierno debe de contar con un órgano de Género y de derechos especializada independiente a cualquier otra área.

El congresista blanquizaul explicó que aunque las áreas que desaparecen serán absorbidas por otras no hay capacitación para realizar las labores fundamentales, "se está desarticulando el Instituto, se dice que estas áreas serán absorbidas por unidades existentes, pero las áreas existentes no tienen esa capacitación, no tienen esa especialización para asumir estas funciones".

Por lo que destacó harán inoperante el IECDMX, "es el principio de la dictadura en la CDMX. harán inoperante el Instituto, el argumento es la austeridad, pero la austeridad no puede comprometer funciones fundamentales".

Por su parte, la legisladora priista, Maxta González, comentó que los consejeros habrían solicitado estar involucrados en la reducción del IECM, además pidió tomar en cuenta a los trabajadores que quedaran desempleados pese a que en el dictamen está considerada su liquidación y a lo que estén en desacuerdo del cambio.

Expresó su inquietud de la nueva forma de trabajo de las áreas especializadas ya que se puede perder durante la función el enfoque que actualmente tienen.

La legisladora Daniela Álvarez, quién no pertenece a esta comisión, en esta sesión extraordinaria participó comentando que se pueden hacer ahorros en el gobierno local sin afectar al autonomía del Instituto Electoral.

Entre las primeras reacciones a la aprobación de la reducción del IECM, la diputada local del PRI, Tania Larios, comentó que esta sesión extraordinaria era un "madruguete de Morena" con lo que acabarían con la democracia en la capital.





MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL DICTAMEN





De acuerdo con el dictamen propuesto por Calos Mirón, el cual fue discutido y aprobado en esta sesión extraordinaria, estas son unas de las modificaciones detalladas.

Se reforma el artículo 33 del Instituto Electoral con el que sin vulnerar la autonomía se debe de ajustar a "las disposiciones relativas de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; por lo que su presupuesto, ejercicio del gasto y manejo administrativo deberá sujetarse a los principios de racionalidad, austeridad, transparencia, eficacia y rendición de cuentas".

El artículo 36, agrega que "con lo previsto en las Leyes Generales, este Código y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, incorporando como principios rectores la racionalidad, austeridad, eficacia, eficiencia, economía y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público"

Otra de las modificaciones propuestas es eliminar la Unida Técnica Especializada de Fiscalización y por lo tanto al titular del área.





(Luis Ramos)