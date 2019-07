Aliana temía por su vida, la ignoraron y la mataron

En las últimas semanas Aliana parecía nerviosa, atribulada por algo que no podía confesar aún, pero que coincidió con que su novio se mudara a su apartamento en la colonia San Miguel Chapultepec.

La semana pasada, la mujer emprendedora y consultora legal, a decir de dos de sus amigos entrevistados por LA SILLA ROTA, intentó denunciar las amenazas que le hacía su pareja, pero autoridades de la Procuraduría le dijeron que volviera cuando tuviera pruebas.

Este domingo, la joven fue encontrada con golpes y sin vida en su departamento.

Infatigable, creativa y rebelde, así define a Aliana uno de sus amigos, cuyos identidad se reserva a petición de él.

"Una chica con su propio negocio, de esas que se ganan que les digan ´cabronas´... muy fiel a sus ideas y a las personas que la queremos, por supuesto que estoy como en una pesadilla", expresó.

Aliana era dueña de Vivienne México, un negocio que combina el gusto por la joyería y la cerveza, ubicado en la calle Mazatlán, en la Condesa.

Era originaria de San Antonio, Texas, donde vive su padre, a quien le comunicó telefónicamente sus miedos, que tal vez tomó una mala decisión al aceptar a su novio en su departamento.

Según la indagatoria FCIH/UI-3C/D/00187/07-2019, la madrugada del sábado, Aliana le marcó por teléfono a su padre, pero la llamada se cortó.

Las preocupaciones del padre crecieron y a la mañana siguiente pidió a un vecino que fuera a tocar a la puerta de su hija, pues no contestaba el teléfono.

El vecino tuvo que llamar a un cerrajero y tras abrir el apartamento Aliana fue hallada sin vida en una de las habitaciones.

Su cuerpo presentaba múltiples golpes: "Indican que un vecino de la hoy occisa solicita su apoyo (de policías preventivos) al llegar al lugar se encuentra sobre la cama una persona del sexo femenino, bocacabajo y desnuda; en el anfiteatro se observa el cuerpo de la hoy occisa con hematomas", se lee en un informe de la Procuraduría.

Más tarde, el padre de la víctima fue avisado de los sucedido, al tiempo que se iniciaron las pesquisas por feminicidio.

Otro amigo suyo reconoció que Aliana parecía, en un principio, contenta con su novio, con quien subía constantemente fotografías a sus redes sociales.

"Double trouble", escribió Aliana como pie de foto en una de las publicaciones.

No obstante, el amigo también se enteró de que Aliana quiso denunciarlo por amenazas de muerte. "Una vez que coincidimos en una peda me comentó que su chavo se ponía muy loco, que los dos discutían cuando tomaban alcohol y que la última pelea que tuvieron ella fue a denunciarlo, pero que no pudo", señaló el joven cuya identidad pidió no revelar.

En la Procuraduría capitalina recalcaron que no hay denuncia alguna interpuesta por Aliana, pero que profundizarían en si hay reportes de que intentó denunciar en la Fiscalía de Miguel Hidalgo.

Hasta ahora, su novio no ha podido ser localizado para que declare.

