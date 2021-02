"¿Alguno quiere hacer una oración?", padre Andrés lleva fe a enfermos

Él les entrega la absolución antes de morir por covid-19, sabiendo que ellos no podrán tener cerca a los amores de su vida y que, en su lugar, morirán acompañados de rostros desconocidos con quienes intentó expulsar al coronavirus de su cuerpo.

Un sacerdote vestido de astronauta; o al menos así describen al padre Andrés que sobre su vestimenta religiosa porta el equipo de protección que médicos y enfermas utilizan para blindarse del letal virus. Hoy realizó su tercera visita al Hospital General entregando, de cama en cama, el perdón a pacientes críticos, intubados, conscientes o inconscientes cuya vida, literal, está jugándose un albur.

El padre Andrés Esteban López, junto con Roberto Funes y Adrián Lozano, se transforman en acompañantes espirituales de pacientes y personal de salud en áreas covid de algunos hospitales públicos y privados. Lo planearon al ver las noticias de España e Italia, cuando conocieron las historias de enfermos que no pudieron recibir el auxilio espiritual, como él le llama.

A sabiendas de que el coronavirus estaba por pisarle los talones a México, desde marzo previeron qué papel querían jugar. Hubo reuniones y pláticas con algunos médicos, pero fue hasta abril que tocaron la puerta de manera formal. No, fue la respuesta recibida en varios hospitales. Los motivos eran evidentes.

Insistieron; en tanto, como alternativa lanzaron la campaña “Rosario de Esperanza” con el fin de rezar por agonizantes y enfermos a distancia por covid bajo el lema “Adopta un moribundo”.

“No queríamos dejarlos solos y como no podíamos entrar, fue una manera de acompañarlos. Nos inspiramos en las apariciones de Fátima cuando la Virgen María se aparece a tres pastorcitos y dos de ellos mueren de la gripe española, con un cuadro clínico similar al covid. Entonces pedimos a la Virgen que ella entrara ahora, donde nosotros no podíamos entrar”.

¡Únete a Rosarios de Esperanza! Cada día reza por los médicos, enfermeras, enfermeros o personal de salud.

Conoce más de esta iniciativa aquí: https://t.co/DSy8Cy7mmG pic.twitter.com/vmrixsSoBL — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) May 3, 2020

Inexplicablemente, el primer sí llegó el 12 de abril, día de Pascua. Los tres sacerdotes interpretaron la señal: la resurrección de Cristo que venció a la muerte. Entonces realizaron su primer ingreso al hospital Médica Sur, donde se les autorizó una misa y llegar hasta la puerta de terapia intensiva.

“Y dimos la absolución a todos los enfermos, médicos y enfermeras, desde esa puerta hicimos la oración. La segunda visita fue el día del niño también en el Hospital General, pero el planteamiento fue más ambicioso. ¿En verdad quieren hacer esto? Nos preguntaron las autoridades; dijimos que sí. ¿Se dan cuenta de que es un riesgo bastante serio?; sí, nos damos cuenta. Está bien, la realidad es que sí lo necesitamos, nos dijeron. Los médicos, los pacientes, todos. Les doy la autorización, gracias por su disposición. Y nos permitieron que no fuera solo una vez”.

Aceptar la propia muerte

La dirección de enseñanza de enfermería les capacitó en el uso de equipo de protección, formas de contagio, cómo reducir riesgos, contacto con los pacientes. Los tres sacerdotes dividieron su trabajo en tres áreas covid: infectología, torre quirúrgica y neumología; al padre Andrés le tocó la segunda, donde en el piso tercero hay 57 camas con pacientes; y el piso dos, donde se encuentran los pacientes críticos.

“Sí”, acepta. “Fue muy difícil tomar la decisión de empezar este trabajo; yo sentía que tenía que hacerlo, pero el primer paso fue que tuve que aceptar mi propia muerte. Y pensé: me puedo morir, puedo perder la vida. No necesariamente va a suceder, pero es una posibilidad real y lo acepto. Y lo acepté porque estaba convencido de que las personas lo necesitaban”.

“La primera vez que entré al cuarto limpio donde uno se viste, me quedé con la mente en blanco. Se me olvidaba todo, me puse el equipo, me temblaron las manos y me dije, tranquilo. Me puse a orar hasta que me tranquilice, tome fuerzas y entré. Al hacerlo sentí mucha libertad, paz y vi que habría muchas bendiciones para muchas personas. Es una experiencia que me marcó como sacerdote y persona”.

Cuando los médicos supervisaron que, en efecto, se había puesto el equipo correctamente, inició su recorrido. “Soy el padre Andrés ¿Alguno quisiera hacer una oración? Y el 95 por ciento de los enfermos acepta; solo uno o dos lo han rechazado respetuosamente. Hacemos una oración breve, platicamos un poco (cómo te llamas, cuánto tiempo llevas, cómo vas), oramos juntos el padre nuestro, pedimos que el Espíritu Santo les de fortaleza, les quite la tristeza, el temor, la soledad. Y luego les damos el sacramento del perdón y la absolución de los pecados”.

Después, se dirige al piso segundo donde reza con los pacientes más graves, la mayoría de ellos intubados.

-Paciente por paciente; algunos están sedados otros escuchan un poco, reaccionan un poco, pero oro por todos hasta donde me lo permitan los doctores. Luego rezo un poco con los médicos y esto nos lleva todo el día. Cada vez que entro ahí, todos son diferentes; la realidad es que esto es una situación crítica.

-Padre ¿es esto una absolución por si estos pacientes murieran solos?

-Sí, aunque estén inconscientes se toma la respuesta como un sí implícito porque no se les puede preguntar. Si la persona en su alma, corazón, tuviera el anhelo de recibir el perdón, de reconciliarse con Dios y lo recibe. Y si lamentablemente pierde la vida, podemos descansar porque lo recibió, para que al morir solos reciban esa gracia y paz.

Esto no es nuevo, relata. El Papa Francisco permitió durante los momentos más duros de esta pandemia en Europa, que los sacerdotes entregaran la absolución sin la confesión de los pecados; esto se ha aplicado en varios momentos graves de la historia como epidemias, pestes, guerras. Ahora fue el turno del covid. El único requisito que el máximo jerarca de la iglesia católica pidió, fue notificar al Obispo de la región; en este caso, el arzobispo Carlos Aguilar.

-¿A quiénes y en dónde?, nos preguntó.

-A personal sanitario y enfermos covid, respondió el joven padre Andrés de apenas 35 años.

-Adelante.

“Es muy duro enfrentarse con el sufrimiento de los demás. Estos hermanitos tienen mucho sufrimiento, el más fuerte es la soledad por el mismo aislamiento, el temor a morirse y temor a ser un riesgo a los demás en caso de contagiar a otros. Pero ese sufrimiento de alguna manera lo podemos comprender, generar mucha empatía y con compasión, estar con ellos en su dolor. Les llevamos amor, afecto y cariño de Dios y de nosotros. Eso es irremplazable”.

Aliento al personal sanitario

El padre Andrés quedó impresionado del menospreciado valor que se da al personal sanitario, que ahí labora todos los días. “¿Qué vemos? Seres humanos cansados, fatigados, que les duele la cabeza, que están deshidratados, que tienen miedo de contagiarse y contagiar a sus familias, que hacen un trabajo impresionante sobreponiéndose a todo esto por cuidar la vida de nuestros hermanos. Es una imagen de gran honorabilidad y se lo he dicho a ellos. Es una calidad humana y profesional que vale hacer notar”.

Por eso cuando tuvo oportunidad de rezar con ellos comenzó con una frase. “Todo va a salir bien”; un video de aquel momento así lo constata. “Vamos a salir adelante, están sacando adelante un montón de enfermos, algunos están partiendo hacia el Señor, pero muchos se están curando y eso gracias a ustedes… Acuérdense que hay otros orando por ustedes para que los sostengan en su trabajo”, les dijo.

En otro video se constata que estas breves oraciones suceden en pasillos y estaciones con enfermeras y médicos. Sus rostros reflejan incertidumbre, desánimo, pero al final muestran que el momento es también especial para ellos: porque simple y sencillamente, esta dedicado a ellos. “Padre, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre estos hermanos nuestros, hijos tuyos, que están al servicio de los enfermos en este Hospital General, que la gracia de tu Espíritu Santo sea para ellos fortaleza en medio de la adversidad. Que puedan soportar con paciencia los trabajos arduos que llevan al servicio de nuestros hermanos”. Entonces el Padre Nuestro y al Ave María se escuchan a coro. “Que la bendición de Dios Padre Todopoderorso descienda sobre ustedes”, y todos se persignan.

Sí. Estos tres sacerdotes no piensan irse. Por el contrario, desean poder acudir a más hospitales para ampliar su labor a otros días de la semana y piden que se les contacte por sus redes sociales.

-El próximo jueves nos toca la prueba de covid a nosotros -adelanta-. Son aleatorias, pero será la primera que nos practiquen.

-Todo saldrá bien, le digo.