DESAPARICIÓN

Alguien se llevó a Estrella en Nezahualcóyotl

A dos meses de su desaparición nadie sabe de su paradero, las autoridades no hecho más que decirle a la familia que espere

REDACCIÓN 29/12/2017 11:50 a.m.

Alguien se llevó a Estrella en Nezahualcóyotl (Foto tomada de la web)

Estrella García Soriano se encontraba en un tianguis cuando desapareció, alguien se la llevó, su familia no ha vuelto a saber de ella.

La joven, quien se encontraba a diez días de cumplir 14 años, acompañaba a su madre en el puesto que tenía en dicho mercado.

Sin embargo, Estrella se sintió candada y decidió regresar a su domicilio, a dos cuadras del tianguis, pero no llegó.

La madre de la joven vigilaba su andar hasta su casa, sin embargo, una persona se acercó a su puesto a preguntar precios, tiempo en el que se distrajo y ya no alcanzó a ver.

Los hechos ocurrieron hace más de dos meses, el 26 de octubre en la colonia Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, Estado de México.

La familia ha acudido a las autoridades mexiquenses, sin embargo, como en la mayoría de los casos únicamente les dicen que esperen.

Las preguntas de siempre relucen en el caso de la desaparición de Estrella, vecinos le preguntan que si no se fue con el novio, ella reniega la posibilidad, ella era una joven muy tranquila, no lo habría hecho y menos dos meses sin avisar sobre su paradero.

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) hay cuatro mil 217 casos de personas desaparecidas en el Estado de México.

Mientras que hay un registro de ocho mil 791 mujeres desaparecidas con averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas del fuero común que aún no localizan.

"Lo único que quiero saber es si está bien. ¿Dónde está? Cuando no sabes nada, es angustiante. Yo quisiera que ellos (las autoridades) me ayudaran a agilizar esto, a mover esto. Yo sé que ellos pueden hacerlo. Son muchos (los casos), no solamente el mío. Son muchos casos así. No es que yo sea egoísta, pero ayuden a dar seguimiento", lamenta la madre de Estrella.

La mujer exige al gobernador Alfredo del Mazo que se busque a su hija, pues asegura sólo se emitió la ficha de desaparición sin más.

Por su parte, en uno de los primero eventos públicos como gobernador del Estado de México, el priista dijo que "con un solo feminicidio que haya, estoy faltando a dar respuesta".

Los días pasan y Estrella no está en casa, donde su familia lamenta que estas épocas decembrinas haya una silla vacía en la mesa.









Con información de Radio Fórmula¬†

