Alexis hace música con botes de plástico para mantener a su familia

TOLUCA.-Luego de estar la mayor parte de un año confinado por la pandemia covid-19, el joven Alexis Pérez Gascón, volvió a salir a las banquetas con sus botes de plástico y algunos utensilios de cocina para tocar en el centro de Toluca y así ganar algo de dinero que ayude a su esposa a mantener a sus dos pequeños hijos.

Además de solventar los gastos diarios como es "la comida y el gas, estamos batallando para mantenernos en la superficie. Afortunadamente tenemos donde vivir, no pagamos renta ahorita, pudimos adquirir una pequeña vivienda allá en Guanajuato y mi mamá vive aquí en Toluca y cuando venimos nos quedamos con ella, pero por fortuna nos quitamos ese gasto que es la renta", dijo con alivio.

Recordó que antes de la pandemia del nuevo coronavirus, en un día lograba recolectar en su pequeño bote de plástico hasta 100 pesos y ahora en ocasiones apenas junta 20 pesos, es decir, no saca ni para el camión de regreso a la casa de su señora madre.

"Por la misma pandemia muchas personas no tienen trabajo, no les va bien, no hay tanta remuneración, me las he visto difíciles, la última vez que vine ya casi no había gente, ya no me daban tanto y no valía la pena, porque a veces no salía ni para el camión, ni modo. Sí me desmotive bastante diría yo, porque pues esto era mi día a día, tocaba de dos a cuatro horas al día de lunes a domingo, a veces descansaba un día o dos a la semana", refirió el compositor quien también acude a calles y avenidas del municipio de Ixtlahuaca, en el Valle de Toluca, se va a la Ciudad de México y a Puebla.

A un costado de sus botes de plástico que son su sustento, el toluqueño refirió que al igual que el resto del mundo, la pandemia cambio totalmente su vida, pues "este era mi ingreso principal, de aquí pagábamos todo y empezamos a financiar un negocio porque mi esposa es diseñadora gráfica y hace muchas manualidades, tiene como tres años que empezamos el negocio de las fiestas y poco a poco hemos ido creciendo, afortunadamente ella empezó a tener más trabajo, pero yo menos".

Para Alexis, la computadora de su esposa y los teléfonos celulares de ambos se han convertido en lo más esencial ahora que andan un tanto "apretados" de dinero, pues estos aparatos son básicos, ya que el teléfono celular, dijo, es para recibir llamadas de pedidos de su esposa y la computadora para que ella desarrolle sus diseños, ya que al joven no le interesa el diseño gráfico, pero esto no significa que deje de ayudarle a su compañera de vida a cargar las cosas que vende.

"Andamos lo más calmados posibles para evitar cualquier gasto inesperado, nosotros ocupamos mucho el celular para los clientes de los eventos, el otro día se rompió el celular de mi esposa y ni modo, tuvimos que comprar un celular y para ese tipo de emergencias debemos tener un poco de dinero, porque ella también utiliza mucho la computadora para poder diseñar los viniles, recortar los cartones y planchar las playeras y se nos descompuso la computadora y ni modo, tuvimos que repararla en corto, tanto el celular como la computadora son súper valiosos ahorita", manifestó.

SUS INICIOS

El artista urbano recordó que en el año 2018, todo nació con una ansiedad "que yo tenía de dedicarme a la música y por falta de recursos económicos no tenía mis instrumentos y me idee mi propia batería con botes y empecé a practicar y a la gente le empezó a gustar y a eso me empecé a dedicar. ahora ya tengo dos guitarras y una batería, pero toda mi música la compongo con un controlador Midi, es básicamente un teclado que lo conectas a la computadora y dependiendo del programa de música que tengas te puede simular cualquier instrumento, se adapta, le puedes poner armónica, acordeón, el sintetizador que tu quieras, soy guitarrista y compositor, pero me considero mas compositor, yo compongo música instrumental, convino la música electrónica, mi música no es muy monótona, más como alternativo, regetón, electrónica y música dramática, como cinematográfica", señaló Alexis Pérez Gascón.

SU REPERTORIO

"Tengo un disco que se llama Memorias de Arcadio, lo pueden encontrar en YouTube, Alexis Pérez Gascón y ahí sale, son ocho canciones, ese disco lo saque como por junio, julio del año pasado, ahorita estoy trabajando en mi segunda producción que se llama "La Dama y el Peón", apenas tiene cuatro temas, igual lo pueden encontrar en YouTube. Le dedico un tema al mes pero bien producido, es algo que le he puesto mucho, mucho, mucho empeño a mi carrera de compositor, yo saco mi material discográfico, yo cien por ciento independiente, no me provoca ningún gasto, lo hago en mi computadora con mi controlador Midi", expresó sobre la avenida Miguel Hidalgo y Costilla, en pleno centro de Toluca.

Alexis Pérez Gascón, concluyó a decir que si bien su esposa no le ayuda en el desarrollo de su profesión como compositor, él tampoco lo hace hacia ella en el diseño grafico, sin embargo, "yo considero que somos muy creativos ambos, pero cada quien en su área, ella en el diseño gráfico y manualidades y yo en el aspecto musical".





(Sharira Abundez)