Alessandra Rojo asegura que las investigaciones en su contra son una "venganza"

La exdiputada local, Alessandra Rojo, señaló que las autoridades de la Ciudad de México abrieron una investigación en su contra sin que haya cometido un delito.

A través de sus redes sociales, dio a conocer que a sistió al penal de Santa Marta Acatitlá para revisar el expediente que consta de "más de 500 hojas" .

Asimismo aseguró que se le integró una carpeta investigación como parte de una venganza.

"Desde Santa Marta Acatitla me enfrento a las instituciones encargadas de procurar justicia, a una fiscalía que sin que haya cometido un delito, me integró y judicializó una investigación de más de 500 páginas, muy eficientes en la venganza. Ni así me van a callar, yo no les temo".

— Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) February 25, 2022

Por su parte la Alcaldía Miguel Hidalgo condenó el hecho, asegurando que esto "forma parte de la línea gubernamental de amedrentamiento, injuria y descalificación a los actores políticos que han sido críticos del gobierno".

Además refiere que las acusaciones en contra de Alessandra Rojo no han sido probadas y están basadas en una denuncia anónima lo que consideran "injusto, ilegal y tendencioso".

En el comunicado, la demarcación mostró su apoyo a la funcionaria quién actualmente funge como directora general de Desarrollo Social.









