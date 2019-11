Alertan por página fraude que vende autos del Gobierno de CDMX

La administración de la Ciudad de México denunció el uso indebido de su imagen institucional para el supuesto remate de vehículos. Con el mensaje de: "bienvenido, se ha comunicado a liquidación de ciudades y equipos pesados de la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, espere un momento en línea, en seguida le atenderemos"

A través de un comunicado informaron que es falsa la información y con la siguiente liga: http://finanzasgob.mx/vehiculos.html?fbclid=IwAR3F95HDkRV93Og1424cEzMn_a... la cual direcciona hacia un supuesto portal de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Se ofertaban autos que "decían" pertenecer al gobierno capitalino

Las autoridades informaron que se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia, específicamente con la Policía Cibernética quien se encarga de este tipo de investigaciones. La denuncia quedó asentada en la carpeta CI-FAE/D/UI-1 C/D/00177/09-2019 da cuenta de que el delito es el de falsificación o alteración y uso indebido de documentos.

En la página hay tres números y al hablar a uno de ellos, quien se identificó como Claudia Cabrera, dio información para supuesta compra de los vehículos.

Mecánica del fraude

1. Desde la página: La compra se mediante la página web, ahí es donde esta la unidad de interés e información, posteriormente hay un botón donde dice comprar, si se da click aparece un formulario de compras, aquí se llena con todos los datos que requiere, de esta manera se elabore un contrato de adquisición que se envía al mail, junto con el número de cuenta y clave interbancaria perteneciente al gobierno de la Ciudad de México. "Una vez realizado el pago la salida es inmediata" afirmó la mujer identificada como Claudia Cabrera.

Con un guión debidamente estudiado, señala que las unidades cuentan con garantía al momento de la compra, sin embargo, no se pueden mostrar, pero al pagar, la llevan a donde el cliente desee.

2. Mencionaban que pertenecía al gobierno anterior: La exhibición ya se realizó el primero de octubre, las unidades fueron exhibidas ante medios públicos, de lo que sería esta venta directa por parte del licenciado Obrador, por lo que se decidió la venta directa que perteneció al gobierno pasado

3. Al preguntar no indicaban dirección: ¿Y el vehículo a dónde voy por él? Podrían enviarlo a donde usted nos mencione sin ningún costo, también podría recogerlo en las instalaciones del parque vehicular, - ¿Dónde está ubicado? Podrían enviarlo a donde usted nos mencione sin ningún costo o podría pasarlo a recoger a nuestras instalaciones en el área de entrega de lo que es nuestro parque vehicular de la Ciudad de México. ¿Y en dónde está ubicado? por motivos de seguridad no nos lo permiten brindar esta información telefónicamente, pero está muy cerca de lo que es la colonia Doctores", agregó la mujer.

¿Qué garantía me dan de que el vehículo llegue y no me vayan a mentirr? En este caso usted se está comunicando a una dependencia gubernamental y como tal nuestro nombre y servicio vale mucho más que lo que sería la venta de una unidad", enfatizó la supuesta vendedora.

Fraudes en plataformas digitales

Las autoridades exhortaron a tener cuidado con este tipo de fraudes a través de plataformas digitales falsas, en las que con total descaro enganchan a la ciudadanía para despojarla de sus recursos.

El gobierno capitalino indicó que cualquier acción que realicen, será informada a través de sus plataformas digitales y redes sociales, así como publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y medios oficiales.

Aquí puedes ver algunas recomendaciones de la Secretaria de Seguridad Ciudadana para tener compras seguras : http://data.ssp.cdmx.gob.mx/ciberdelincuencia.html

Mors.