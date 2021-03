Alertan por nuevo modus operandi a automovilistas en la CDMX

Un usuario de redes denunció un nuevo modus operandi en que sujetos tratan de robar en calles de la Ciudad de México.

Por medio de una serie de tuits, un usuario narró cómo unos sujetos trataron de robarle sus pertenencias, luego de que se detuvo a revisar por qué traía la llanta de su vehículo desinflada.

El usuario @omaercin escribió que sujetos que circulaban a bordo de una camioneta Mercedez-Benz color blanco lo siguieron desde el recorrido que hizo de un estacionamiento de un hospital hasta San Ángel, al sur de la Ciudad de México, donde tuvo que detenerse.

Su parada en una vulcanizadora se debió a que su auto tenía la presión baja, por lo que, al descender, observó un "navajazo" en su llanta trasera.

Cuando le cambiaban la llanta en la vulcanizadora, un sujeto de los que lo habían seguido sustrajo de la camioneta su maletín con objetos personales.

Al percatarse de ello, la víctima de robo corrió tras de él gritándole, hasta que dejó el maletín tirado en la calle.

Otro sujeto, que conducía el vehículo blanco, avanzó hacia él, por lo que la víctima pidió la asistencia de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que por ahí pasaba.

Los policías pudieron detener a los sujetos, aseguró el usuario de Twitter, quien agregó que las placas del vehículo blanco Mercedes-Benz estaban sobrepuestas.

Asimismo, dijo que los policías que lo apoyaron reconocieron que este modus operandi "se está volviendo muy común".

"De acuerdo con los policías que me ayudaron, éste es un modus operandi que se está volviendo muy común. Localizan a su víctima, navajean la llanta y cuando uno se baja a revisar es cuando realizan el delito. Tengan mucho cuidado cuando salgan de sus hogares", dijo.

OTRO MODUS OPERANDI, LOS MONTACHOQUES

En 2020 se registraron varios casos donde bandas conocidas como "montachoques", extorsionaban a personas en la Ciudad de México por medio de accidentes viales, en vialidades como avenida Constituyentes, Periférico, con dirección al sur, Oceanía, Circuito Interior, además de un tramo de calzada Ermita-Iztapalapa.

El modus operandi de estas bandas es identificar a un a persona que va manejando de forma distraída y le cierran el paso para provocar un accidente y posteriormente llamar a cómplices para ejercer presión en el pago y concretar la extorsión.

Los pagos pueden ir de 15 a 30 mil pesos, dependiendo de la persona o cómo fue que manipulen a sus víctimas.

"La víctima, al sentirse presionada, entrega el dinero, más cuando le mencionan que de llegar al Juez Calificador o al MP van a cobrar más y se van a quedar de dos a tres días sin vehículo y, es posible, que hasta paguen el doble.

"Tratan de intimidarlo y decirle: ´¿sabes qué? A mí me pagas en efectivo porque yo no voy a ir a juez, necesito que me pagues aquí´. Y es cuando le cobran al ajustador y él va con su cliente, porque los extorsionadores no aceptan una hoja de reparación", explicó un mando de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

Estas extorsiones comienzan con una persona, que llama hasta a cinco cómplices.

En el 98 por ciento de los casos, los extorsionadores no cuentan con seguro que los respalde, de forma que cuando llega el ajustador se trata de una compañía desconocida con quien presentan una querella por el daño a un Juez Calificador.

ROBAN A VENDEDORES DE REDES SOCIALES

El 26 de febrero, La Silla Rota dio a conocer que autoridades identificaron al menos tres bandas que están relacionadas con homicidios y robos en ventas de artículos ofertados en Internet.

La manera de operar de estos grupos delincuenciales es buscar a través de páginas web como Segunda Mano o Mercado Libre, o en los grupos de ventas de Facebook a usuarios que ponen a la venta artículos como automóviles, computadores u otros artículos de valor.

Una vez que eligen su objetivo, citan al vendedor en lugares donde ya tienen una logística planeada para lograr escapar. Algunos de estos puntos se encuentran en las alcaldías Iztapalapa y Tlalpan, de acuerdo con las indagatorias.

Cuando la víctima llega al lugar, los sospechosos en un principio fingen interés en comprar los productos, pero al verificar que funcionan a la perfección o que se encuentran en buen estado, es el momento en que desenfundan armas de fuego y amagan a los vendedores.

Con el motín en mano los delincuentes huyen; sin embargo, si las víctimas ponen resistencia, los hampones abren fuego en su contra. En los últimos dos años se han registrado 10 homicidios bajo este modus operandi.