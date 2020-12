Alertan "larga lista de espera" en hospitales en CDMX

La Ciudad de México se encuentra muy cerca del colapso hospitalario, de acuerdo con el director de Medicina interna y encargado del área covid-19 del Hospital ABC, Francisco Moreno, debido a que la capital del país está en el momento más complicado de la pandemia con hospitales están saturados.

"La Ciudad de México está muy cerca del colapso hospitalario", afirmó.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, Francisco Moreno explicó que la ciudadanía está consciente que tiene que llegar temprano al hospital, pero, a la hora de llegar, encuentran lista de espera y eso retrasa sus razones para salir adelante.

El médico recalcó que tener oxímetro a la mano es fundamental, porque si se presenta a menos de 90, es indispensable acudir al hospital.

"Me formé para ayudar a seres humanos, me toca dar la cara y decir lo que pienso, pero eso no es ir en contra de nadie, es apoyar la salud de la población".

Los hospitalizados por covid-19 en la Ciudad de México siguen aumentando al sumar 4 mil 549, 22 casos más que ayer por lo que hay 83% de ocupación de camas generales y un 71% para críticos, de acuerdo al Portal de Datos de la ciudad.

La capital del país registra 3 mil 517 hospitalizados en camas generales y mil 32 en camas con ventilador.

Esto significa que la capital lleva más de cinco días con más de mil intubados a causa de la covid, cifra que no se tenía desde junio.

Asimismo, la Ciudad de México se mantiene con más de 3 mil hospitalizados durante más de 29 días consecutivos y con más de 4 mil por siete días consecutivos.

En informes anteriores, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que en caso de superarse las 5 mil 127 camas covid ocupadas, se regresaría al semáforo rojo, sin embargo aclaró que el aumento en el porcentaje de la ocupación no es el único indicador que usa la Ciudad para determinar la semaforización. En ese momento no precisó si la cifra se refiere a la Ciudad de México o el Valle de México.