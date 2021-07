Alertan de la aparición de grietas cerca del aeropuerto cancelado en Texcoco

SAN SALVADOR ATENCO .– Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) alertaron sobre la aparición de varias grietas, algunas hasta con cinco metros de profundidad, en terrenos ejidales localizados junto al extinto "Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México" (NAIM) de Texcoco.

Las oquedades se han extendido en un radio de cinco kilómetros en parcelas de cultivo y caudales del Río Papalotla, localizados en la comunidad de San Salvador Atenco y principal zona opositora al megaproyecto, y han alcanzado dimensiones desde los 100 hasta los 300 metros de largo.

De acuerdo con los comuneros, las afectaciones también se presentan junto a los carriles de la autopista Texcoco-Pirámides, obra inconclusa complementaria al NAIM por una presunta invasión a cinco ejidos y que a la fecha sigue impugnada en los tribunales agrarios.

El pasado 13 de mayo, los campesinos del ejido de San Salvador Atenco denunciaron el fenómeno ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y aseguraron que desde entonces algunas oquedades han absorbido el agua que cruza por la región a una velocidad de aproximadamente 300 litros por segundo.

"La tierra que hemos defendido ya por dos décadas sigue sufriendo los efectos de la desecación y el despojo. Ahora vuelve a reclamar su razón de ser: un vaso regulador de la Cuenca del Valle de México y destino de los ríos Xalapango, Coxcacoaco y Papalotla", indicaron.

Señalaron que de operar la nueva vialidad de cuota Texcoco-Pirámides, los automovilistas y la población de los alrededores estarían en un gran riesgo similar al ocurrido recientemente en otros proyectos de la capital del país por colindar con una "tierra agrietada por la desecación".

Dijeron que con la aparición de estas fallas es evidente la crisis que atraviesa la de abastecimiento de agua en la Ciudad de México, fenómeno que pretenden frenar con la campaña #YoPrefieroElLago, impulsada desde la zona oriente del Estado de México.

"Sabemos que en el polígono del Parque Ecológico Lago de Texcoco han intentado conformar cuerpos de agua y no han podido. Y esto no ocurrirá mientras no exista un compromiso real y transparente desde el Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México (OCAVM) hacia un proyecto integral para restaurar el entorno hidráulico natural, como el que seguimos demandando y que sintetiza nuestra propuesta comunitaria Manos a la Cuenca", afirmaron.

Desde 2019, acordaron iniciar mesas de trabajo y diálogo con autoridades federales para establecer un mecanismo para la recuperación de todos los cuerpos de agua desecados en la región del Valle de México.

(SAB)