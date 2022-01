“Ale Heridas”, la enfermera extraordinaria que luchó contra covid-19 en Toluca

El traje tyveck, el cansancio, el miedo, la careta, el cubrebocas, las marcas en la piel por traer todo el equipo, las jornadas de más de 8 horas aguantando alrededor de 50 grados centígrados por el equipo de protección, las limitadas salidas del área de Cuidados Intensivos para comer o ir al baño, jamás desmejoraron el ánimo de Alejandra Rodríguez, enfermera del Hospital General Regional 251 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuando estuvo asignada a pacientes covid.

“Ale Heridas”, como es conocida pues precisamente inauguró la Clínica de Heridas de este hospital, corría de un lado a otro, al igual que sus compañeros, para dar lo mejor de sí y salvar vidas durante el pico de la pandemia de hace un año. Lo hacía con trajes tyveck de colores para dar un poco de vida a las unidades en donde llegó a ver hasta ocho cadáveres en un día, todos fulminados por el coronavirus. En el Día de la Enfermera cuenta su historia a La Silla Rota.

Debido a que se especializa en úlceras por presión, mejor conocidas como llagas, comenzó a ayudar a tratar a los pacientes intubados, eso generó que recibiera la Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Banda el año pasado.

"ALE HERIDAS", UNA HISTORIA DE AMOR

Hace 13 años, Alejandra se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y fue cuando comenzó a apasionarse por atender a pacientes de difícil cicatrización ya que retrasan la recuperación de la persona.

“Ahí fue cuando dije ‘tengo que hacer algo por este tipo de pacientes’. Me he capacitado, la verdad, con certificaciones internacionales y diversos cursos nacionales. De ahí nació ‘Ale Heridas’, mis compañeros así me llaman cuando quieren un consejo de atención para sus pacientes o así me guardan en sus teléfonos. Todo esto me ha ayudado a crecer laboral, profesional y personalmente de una manera gigantesca”.

Pero la historia de Alejandra no siempre estuvo destinada al tratamiento de las lesiones o incisiones, ella buscaba estar en el área de Urgencias Hospitalarias, sin embargo, la muerte de su hermana fue la que la llevó a cambiar de rumbo.

“Tengo la especialidad en Urgencias Médicas pero cuando veo a mi hermana en un estado crítico, lamentablemente falleció, me di cuenta de que no iba por ahí, por la parte de las urgencias, entonces el camino me llevó a las heridas y todas las puertas se me han abierto. Es parte de mi, soy Ale Heridas”.

Para la joven enfermera, las lesiones hablan. Con tan sólo verlas sabe qué se le ha hecho, cuáles son los cuidados o la falta de, que el paciente ha tenido, cómo le hicieron la curación y qué está fallando.

Entre las heridas más comunes que trata Alejandra están el pie diabético en condiciones críticas, las úlceras por presión (llagas) que salen en pacientes que tienen más de 15 días acostados que pueden convertirse en una lesión crónica; mientras que lo más severo que atiende son las quemaduras en niños y las que genera el cáncer, en especial la de ojo.

“Si me emociona curarlos, el verlos cicatrizados. Nosotros no los dejamos ir si no está al 100%, se tiene que ir al 100% de aquí, entonces los hacemos que firmen, les hacemos fiesta, tuvimos la fortuna que diario estábamos dando de alta a cinco pacientes antes de la pandemia, ahorita ya nos estamos recuperando en números”.

LAS HORAS COVID Y LA CONDECORACIÓN

Para Alejandra, la Condecoración Grado Banda, es un reconocimiento para todos sus compañeros del HGR 251, pues todos sufrieron los mismos estragos.

“Cuando me pidieron que cancelaran mis citas de heridas y me pidieron que me fuera a área covid, fue cuando no sabía porqué a mí, estaba en mi zona de confort pero, cuando entré, supe, yo tenía que hacer algo.

“Era trabajar con mis compañeros, cuando le tenemos que entrar con todo, hacemos trabajo en equipo y eso se notó mucho, las áreas covid eran desolación, tristeza, se sentía que la muerte hablaba, jamás había visto seis, ocho cadáveres en menos de 12 horas y eso fue diario, me preguntaba cuándo iba a parar. Ahí me di cuenta que, además de muerte, los pacientes ya tenían llagas y empecé a trabajar, Ale Heridas entró al área covid”.

El equipo del Personal de Enfermería se conformó de manera tal, que se convirtieron en familia. Por ello, la condecoración, se la dedicó a ellos.

Este año, el gobierno federal concedió la Condecoración Miguel Hidalgo, la más alta presea que otorga el país a sus nacionales, y de las cuales mil 33 galardones fueron otorgadas al personal de enfermería del IMSS.

Durante la ceremonia se realizó la entrega simbólica de reconocimientos firmados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a 11 acreedoras y acreedores de la Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Banda, por su relevante participación en la atención a la pandemia de covid-19.





