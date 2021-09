Alcaldes opositores denuncian lesiones y uso indebido de fuerza ante FGJ

Lía Limón ve esto como una lección para que no se vuelva a repetir y asegura que verá hacia adelante (Fotografía: Twitter: @Lía Limón)

La Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (Unacdmx) presentó esta mañana una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia capitalina por lesiones y uso indebido de la fuerza.

Lía Limón, la alcaldesa electa de Álvaro Obregón que fue golpeada por un policía en el tabique de la nariz exigió una investigación imparcial y exhaustiva para dar con los responsables.

En apoyo, la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas dijo que deberán dar con el paradero de quienes agredieron a sus compañeros.

Desde la @FiscaliaCDMX, quienes integramos la @UNACDMX_OFICIAL, presentamos la denuncia por lesiones y uso indebido del servicio público. Exigimos una investigación exhaustiva y la sanción a los responsables. pic.twitter.com/tmZgcmQjnz — Lía Limón García (@lialimon) September 1, 2021

Respecto a las aseveraciones de Martí Batres y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre la petición de Ana Patricia Báez para desplegar el operativo frente al Congreso, la alcaldesa electa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña negó los hechos.

"Esto es protocolario, yo fui presidenta de la mesa directiva yo pedí miles de veces y nunca vimos un operativo de esta naturaleza", resaltó.

Mientras que Mauricio Tabe, quien acusó recibir descargas eléctricas a través de teasers, dijo que ni Báez, ni Batres son cadeneros del Congreso para que con una llamada les permitieran el paso.

Esto luego de que Sheinbaum Pardo les cuestionara no pedir el acceso a la presidenta de la Mesa Directiva o al Secretario de Gobernación.

"Es muy delicada la declaración que hace la jefa de Gobierno, porque la jefa de Gobierno ni el secretario de Gobierno son ´cadeneros´ del Congreso".

Aseguró que ellos no deciden quien entra o no al Congreso porque actuarían por encima de un poder, "Ya se confundieron, aquí hay una división de poderes, no son dueños de la Ciudad, ni de los poderes, ni los diputados son sus empleados", puntualizó.

Tabe enfatizó que con esa declaración la mandataria capitalina "se empinó" y "se encueró" de cuerpo entero; para él no se trata de un "circo" orquestado por Unacdmx, sino de un cerco al diálogo proveniente del Gobierno de la Ciudad de México.

No obstante, este primero de septiembre iniciarán oficialmente, luego de tres meses, las mesas de transición.

INSISTEN EN REUNIÓN CON SHEINBAUM

Reiterativamente Unacdmx solicita una reunión urgente este jueves 2, mediante un oficio a la Jefa de Gobierno, en el que se pide una junta con tres de sus integrantes individualmente.

Margarita Saldaña, Lía Limón y Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, fueron los que emitieron el oficio para la reunión entre las 12 y 3 de la tarde.

De tal forma que esto atendería la petición de Unacdmx de buscar una reunión conjunta de los mandatarios, mientras que las próximas reuniones con el resto de los electos se mantenga conforme a lo planeado.

