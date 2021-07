Alcalde de Toluca realiza plantón para exigir que el gobierno de Edomex libere recursos

El alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, comenzó la noche de este lunes un plantón en la Plaza de los Mártires para exigir que se destraben las partidas presupuestales, motivo por el cual el municipio opera en números rojos.

"Me preocupa de manera sensible la situación que están pasando los trabajadores de este gobierno municipal y sus familias, toda vez que, por razones ajenas a este gobierno, no han recibido el pago correspondiente a sus quincenas y otras prestaciones; a Toluca le faltan 2 mil 500 millones de pesos porque esta administración heredó la deuda más grande en la historia reciente del municipio".

Previo a plantarse en protesta silenciosa, el presidente municipal detalló que la deuda de 995 millones de pesos que le heredó Fernando Zamora, de extracción priísta, generó que dejaran de pagar a sus propios proveedores y que se redujeran en mil 500 millones de pesos las participaciones del ayuntamiento.

Plantón de Juan Rodolfo Sánchez Gómez en Plaza de los Mártires

"Esta circunstancia que hoy nos tiene en estas condiciones no es exclusivas de Toluca, la padecen muchos municipios más en condiciones semejantes o peores; lamentablemente esperábamos la participación el día de hoy pero no llegó por razones ajenas a esta gestión".

El alcalde puntualizó que la falta de dinero proveniente de recursos estatales y federales afecta el gasto corriente, como luz y gasolina, quincenas, prestaciones, así como operatividad.

Lamentó que la falta de oportunidad de diálogo motivó una ruptura con el gobierno del estado, encabezado por Alfredo del Mazo Maza, por lo que resolvió manifestarse no sólo hasta que se resuelvan los pagos de la quincena del 15 de julio sino hasta que logren entablar un plan para asegurar los pagos que debe hacer su administración de aquí al 31 de diciembre de este año.









