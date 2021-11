Alcalde de Tlalnepantla deja el cargo; adelantan toma de protesta del edil electo

TLALNEPANTLA.- A poco más de un mes de que concluya la Administración Municipal 2019-2021 que encabeza el alcalde Raciel Pérez Cruz, el munícipe solicita licencia para separarse del cargo de Presidente Municipal, lo que aprobaron por mayoría los síndicos y regidores en sesión ordinaria de este lunes.

En el inicio de una sesión que estuvo caracterizada por severos cuestionamientos de regidores de oposición por irregularidades en la adjudicación de la concesión para operar 20 años posteriores la operación y tratamientos de los residuos del relleno sanitario de Barrientos, al alcalde Raciel Pérez Cruz y contra la consejera jurídica, Verenisse Coronado Pineda, que encabeza además el Comité de Adjudicaciones de Concesiones, en el primer punto se conoció de la petición del alcalde para separarse del cargo con a partir del 6 de diciembre de 2021.

El primer punto que no fue conocido por los usuarios de redes sociales, donde Comunicación del Gobierno Municipal, cortó la transmisión en vivo de la sesión, los regidores y algunos asistentes a la sesión de este lunes pudieron conocer de la petición expuesta a los ediles, para que Raciel Pérez Cruz se separara del cargo definitivamente.

De acuerdo con el texto enviado al Secretario del Ayuntamiento, Miguel Ángel Bravo Souverville, se pide someter a consideración del cabildo la solicitud de licencia definitiva del suscrito a partir del 6 de diciembre, y la firma el maestro Raciel Pérez Cruz. Para el 6 de diciembre se tiene programada la toma de protesta del alcalde electo Marco Antonio Rodríguez Hurtado en sesión solemne de cabildo.

La propuesta se votó y aprobó por mayoría de votos, y la transmisión en vivo de la sesión continuó con la comparecencia de la Verenisse Coronado, asesora jurídica para que explicara el procedimiento de adjudicación de la concesión por 20 años de operación del relleno sanitario municipal de Barrientos.

La regidora Alina Alejandra Luna, cuestionó a la asesora jurídica en relación a la venta de las bases para la licitación de la concesión para operar el relleno sanitario de Barrientos, las cuales se vendieron en 100 mil pesos.

Dijo que esta hablando de un tema que impactará y afectará a las futuras generaciones. "No me queda claro para un precio de 100 mil pesos para las bases de la licitación. Este procedimiento no es más que muestra de opacidad y falta de transparencia de esta administración; dijo.

Añadió que "No nos hacemos responsables de esa aprobación por un período de 20 años, por ser un tema ecológico que tiene que ver con la salud de millones de tlalnepantlenses y vecinos de otras alcaldías. Si eso no se lleva con transparencia es un indicio o de que lo que inicia mal, mal terminará. Hemos exigido transparencia en todo lo que tiene que ver con recursos, pero sólo hemos encontrado nula opacidad, cero transparencia, y eso no lo merecen los tlalnepantlantlenses", dijo la regidora Alina Luna.

Al respecto la asesora jurídica Verenisse Coronado, dijo que el monto del costo de las bases de la licitación lo asignó el Comité de Concesiones, el cual encabeza, y representa un porcentaje del coto total de pago de la concesión por la operación y confinamiento en el relleno sanitario de Barrientos.

El tema de autorización para la concesión del relleno sanitario de Tlalnepantla hasta por 20 años posteriores, aún lo tienen en revisión en la LXI Legislatura del Estado de México.

Y es la legislatura quien aún debe resolver la asignación de otro presidente municipal sustituto antes de que concluya la presente administración el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a lo que marca la Ley Orgánica Municipal.





(SAB)