Alcalde de Neza, al borde de la destitución por deuda que él no contrajo

NEZAHUALCÓYOTL- Un mes antes de que concluyera la administración del alcalde priista, José Salinas Navarro, en el 2012, recibió una factura por casi 26 millones de pesos por la supuesta compra de uniformes escolares, pero los tres posteriores gobiernos del PRD se negaron a pagar ese dinero, ya que no existen antecedentes de su existencia.

El alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, señaló que hasta el momento el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México no le ha notificado la existencia de un procedimiento sobre su posible destitución del cargo y de otros funcionarios por no pagar esa deuda.

Sin embargo, reconoció que a través de los Magistrados del Tribunal se ha logrado tener pláticas de conciliación con los demandantes a quienes ya les pagaron un millones 200 mil pesos en el año 2019.

Estableció que para el 2020 se tenía programado otros pagos, pero llegó la emergencia sanitaria y se le dio prioridad al tema de salud para contrarrestar al covid-19.

Ahora dijo, el pasado 25 de noviembre, el cabildo de Nezahualcóyotl, aprobó continuar con los pagos de esa deuda que les dejó la administración 2009-2012.

DUDAN DE LA COMPRA

Aunque la empresa LEDOMMET DE TAB S. A que demanda el pago de los casi 26 millones de pesos siguió su reclamo en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en estos tres últimos gobiernos municipales, sólo presentó una factura y una copia de recibido de los supuestos uniformes escolares para nivel básico, primaria y secundaria.

Pero de acuerdo al presidente municipal de Nezahualcóyotl no hay antecedente de alguna licitación pública, algún acuerdo de cabildo para hacer la compra y evidencias de la entrega de los uniformes.

Pidió que se haga una investigación a fondo de ese caso porque no puede realizar el total pago de los casi 26 millones de pesos, cuando se trata de "un procedimiento oscuro".

Juan Hugo de la Rosa dijo que tendría que intervenir la contraloría estatal y otras dependencias para que se investigue este caso, ya que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México tiene su verdad jurídica, pero hay una realidad que no ha visto que es la posible inexistencia de la entrega de esos uniformes.

"En el trienio 2009-2012 se hizo esta supuesta adquisición, pero no se cumplió con los trámites administrativos, ni se dejó constancia de la entrega, ni tampoco el fin", reitero.

LOS ORÍGENES DE LA DEUDA

En el 2009, el PRI del Estado de México propuso como candidato a la alcaldía de Nezahualcóyotl, al atleta paralímpico, Edgar Cesáreo Navarro Sánchez, que por sus hazañas deportivas logró conquistar al electorado local.

Sin embargo, el entonces gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, al inicio del 2012, le hizo la petición de que solicitará licencia para que se postulará a distrito 41 local, pero ya no regresó a la administración en Nezahualcóyotl, por escándalos de corrupción.

El 7 de octubre de 2010, los mismos priístas realizaron una manifestación con más de mil militantes que exigían la renuncia de Edgar Césareo Navarro Sánchez por corrupción y "porque no sabe gobernar".

En ese entonces, Perfecto Martínez, líder fundador de la Gran Alianza de Nezahualcóyotl de la Alimentación (GANA), fue uno de los líderes que encabezó la manifestación en contra del alcalde de Nezahualcóyotl.

La petición general fue que solicitará licencia a la alcaldía de Nezahualcóyotl, porque no justificó el gasto de dos mil 246 millones de pesos del presupuestos municipal.

En su lugar quedó José Salinas Navarro, un priísta de la vieja escuela que entró a la administración de Nezahualcóyotl en febrero de 2012. A un mes de que entregará el poder municipal al perredista Juan Zepeda Hernández, aceptó la factura de 26 millones de pesos, pero nada se sabe de los uniformes, con el entonces director de Desarrollo Social, Conrado Madariaga.

La empresa demandante al no recibir su pago acudió al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México para que se iniciara un procedimiento en contra del alcalde de Nezahualcóyotl.

Pero en el 2012 el entonces alcalde perredista, Juan Zepeda Hernández, se negó a solventar el pago y el caso se prolongó al gobierno de Juan Hugo de la Rosa García.

Juan de la Rosa fue reelecto en el 2018 y en esta administración empezó a entrar en negociación con la empresa demandante para cumplir con los pagos, por ello en el 2019 les depósito un millón 200 mil.

"Nosotros, desde que asumimos el gobierno, retomamos este tema, hemos estado actuando en estricto apego a la realidad, defender los intereses del municipio", expresó.

Estableció que no puede pagar en una sola exhibición los casi 26 millones de pesos porque se quedaría sin dinero para pagar salarios a los empleados municipales o cumplir con las tares de salud públicos contra la covid-19.

Además, de que se suspenderán algunos servicios públicos por falta de liquidez.

PROYECTO DE DESTITUCION

En el expediente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México se ordena turnar los autos del juicio administrativo 1649/2011 y acumulados y del cumplimiento de sentencia 21/2017 a la ponencia de la Magistrada América Elizabeth Trejo de la Luz para que emita el proyecto de destitución de Juan Hugo de la Rosa García, en su carácter de presidente municipal, así como del director de la policía, Jorge Amador y del director de Administración municipal, Jorge Martínez Flores a la luz del numeral 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EL OTRO CASO ACUMULADO

En este caso que se ventila en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México también se considera como "caso acumulado" la demanda de 11 policías municipales que en el 2011 demandaron que se les cumpliera con la homologación de sueldos y categorías.

Pero de acuerdo al director de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl, Jorge Amador, esto ya fue subsanado, toda vez que de le ha presentado al tribunal de Justicia Administrativa los recibos de los policías que ganan mejor que en el 2012, ya que las condiciones y reglas en las categorías policíacas de han modificado.

MULTA A EDILES DE NEZAHUALCÓYOTL

Desde el 2012 a la fecha, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México ha multado a los ediles de los trienio 2016-2018 y 2019-2021 con más de cuatro millones de pesos por incumplir con el pago de esa deuda.

Pero al que adquirió la deuda y no la pago, al ahora ex alcalde José Salinas Navarro, no lo han multado ni a sus regidores y administradores.

Sobre la posible destitución del alcalde por no pagar esa deuda que adquirió el ex alcalde José Salinas Navarro, Juan Hugo de la Rosa, estableció: "no se hasta donde pretende el tribunal, yo espero que el Tribunal revise esta situación. Estamos obligados a cumplir con lo que se resolviera, pero también estamos obligados a la defensa jurídica y política de los recursos del municipio" .

RUTA A SEGUIR

Sí procede el proyecto de destitución del alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa y de su director de la policía Jorge Amador Amador, asÍ como del director de Administración, Jorge Martínez, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, debe de presentar la petición al Congreso local y los diputados tendrán que aprobar o rechazar esa petición.

EL CASO COACALCO

En el 2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió la destitución del alcalde de Coacalco, Erwin Castelán y a sus ediles por en incumplimiento de 200 juicios laborales que se iniciaron un trienio anterior en el de David Sánchez Isidoro.

El ayuntamiento de Coacalco había cumplido con casi todos los juicios laborales, sólo quedaba pendiente uno de más de cuatro millones de pesos.

Por ese caso, la SCJN ordenó que se destituyera al alcalde Erwin Eslava y a su cabildo, quedando en su lugar los suplentes.





(Sharira Abundez)